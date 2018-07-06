雙溪荷花園越夜越美麗　提燈賞蓮聽音樂會

新北市雙溪區公所將於明（7）日在雙溪區台2丙線16.3K處舉辦「荷花田夏夜音樂會」，讓民眾在音樂聲中觀賞嬌艷欲滴的睡蓮，體驗雙溪好山好水夏夜風情。（張穎齊翻攝）

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新北市雙溪區公所將於明（7）日在雙溪區台2丙線16.3K處舉辦「荷花田夏夜音樂會」，讓民眾在音樂聲中觀賞嬌艷欲滴的睡蓮，體驗雙溪好山好水夏夜風情。（張穎齊翻攝）
新北市雙溪區公所將於明（7）日在雙溪區台2丙線16.3K處舉辦「荷花田夏夜音樂會」，讓民眾在音樂聲中觀賞嬌艷欲滴的睡蓮，體驗雙溪好山好水夏夜風情。（張穎齊翻攝）

新北市雙溪區公所將於明（7）日在雙溪區台2丙線16.3K處舉辦「荷花田夏夜音樂會」，會有當地牡丹國小、柑林國小學童們帶來悠揚樂聲與精彩鼓陣，還有素人創作歌手演唱，讓民眾在音樂聲中觀賞嬌艷欲滴的睡蓮，體驗雙溪好山好水夏夜風情。

雙溪區公所表示，夜間賞蓮活動7日開跑，屆時將會精心安排在地學校及素人歌手表演音樂，讓民眾在浪漫樂聲中觀賞睡蓮，並在下午3時開始，荷花池旁農夫市集也會營業，民眾可提早前往，先到雙溪老街、連舉人古厝、虎豹潭溪或平林休閒農場等景點遊玩，傍晚時分到農夫市集挑些友善、有機的蔬果，接著聆聽音樂表演與賞蓮，讓身、心、靈都能獲得滿足。

雙溪區公所表示，夜間賞荷活動將自7日開始、9月30日結束，期間每晚7到9時都會點燈，音樂表演只有7日舉辦，但選擇其他日期造訪的民眾，也有機會聽見蟋蟀、夜鷺與青蛙所交織出另一場大自然音樂饗宴，也提醒民眾現場雖有照明設備，行走田埂時仍須注意安全。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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