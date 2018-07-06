拔管重創台大 李嗣涔：有良心的人怎敢接教長

2018年07月06日 15:07 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校長遴選風波擴大，台大師生為對抗政治黑手介入台灣高教，成立了「臺大自主聯盟」希望大家能夠注意到當政治力介入校園會造成重大傷害，今(6)日下午，由前台大校長李嗣涔號召全台14所國立大學共同召開記者會，宣布成立「跨校自主聯盟」。

李嗣涔就在表達成立宣言前指出，教育部的行為不僅重創了台大，也波及了整個台灣高教界，當時在1982年，是用派任校長的方式，在大家的努力之下，變成校長遴選並由陳維昭率先出任，隨著時代演進朝著大學自主的方向，變成兩階段遴選，後還變成越少管越好。

他也指出，到現在遴選委員會鍾教育部指派3名代表表達意見，以為國家的方向是越來越好，但現在教育部卻把以前說的法律都變成不算數。台大的校務會議請教育部依法聘任管中閔，中研院說公理自在人心，大家要守法，要以法治為根基，怎麼可以這樣解釋法律。

最近流傳著一個國際笑話，「台大沒校長、教育部沒部長」，李嗣涔就說，現在台大、教育部都成了國際笑話，就是因為教育部不依法行政，如果是一個有良心的人怎麼敢接教育部長。

最後他也表示，今天就是要號召全國14所國立大學共同成立大學自主聯盟，未來也會成為社團法人公開運作，希望導向正途讓大學自主。

(中時電子報)