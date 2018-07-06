捍衛大學自主！14所公立大學發表自主聯盟宣言

2018年07月06日 15:27 旺報 李侑珊 、中時/ 鄧博仁 、中時/

台大校長遴選爭議懸宕未解，1月遴選出新任校長管中閔，教育部迄今依舊不發布聘書，包含台大、台師大、政大、清華大學等14所公立大學6日發表共同宣言，成立全國大學自主聯盟，痛批教育部破壞大學自主、壓制學術自由，並提出4點呼籲，即「包容與尊重」、「使命與遠見」、「關心與關懷」以及「正義與誠信」，抗拒政黨黑手壓制校園，並捍衛學術自由。

全國大學自主聯盟發表共同宣言指出，大學自主與學術自由，是任何民主國家大學發展的重要基石，更屬於我國憲法第11條所宣示，對於學術自由的保障，但台大在今年1月遴選出新校長，卻受到教育部百般刁難，拒絕依法行政，公然破壞大學自主、壓制學術自由，甚至召開跨部會小組、動用檢調、踐踏法治、侵犯人權。

全國大學自主聯盟強調，基於強烈的使命感，對政府及社會提出四點呼籲，即「包容與尊重」、「使命與遠見」、「關心與關懷」以及「正義與誠信」，抗拒政黨黑手壓制校園，並捍衛學術自由。

台灣大學前校長李嗣涔致詞時表示，面對本次台大校長遴選事件，遴選委員會當中，教育部派任3名代表，作為官方代表，但教育部拒絕接受遴選結果，此後國立大學協進會、私立大學協進會相繼發表聲明，盼教部尊重大學自主，台大校務會議也請教部依法發布新任校長聘書，如今卻依舊沒有結果，產生國際笑話「台大沒校長、教育部沒部長」，「一個有良心的人怎麼敢接教長」。

台師大前校長張國恩表示，基於學術自由，各類價值應在大學受到尊重，「我們現在所認為的價值，有人認為不受到贊同，可是我們要學會 不同的價值、聲音，在大學裡面能夠發揚光大，這才是捍衛學術自由與大學自主」。

張國恩強調，面臨少子化危機、國際競爭壓力，大學應依照學校特色來發展校務，打造具有全球競爭力的校園，不應該是在政府部門裡面，或是受到政府管制下來發展戰術，這對大學創新發展非常不利，唯有發展大學自主，才能多元發展治校策略，並與全球競爭。

清大前校長劉炯朗則說，他16年前自清大退休，便離開高等教育第一線，作為高等教育老兵，認為教育是國家命脈的延續，決定在今日挺身而出。

中研院院士陳力俊則說，面對本次台大校長遴選案，教育部已違背立法原意，教育部對大學不只管太多、管太細，還沒有章法，種種作為都代表阻礙大學發展，更不尊重大學自主，基於對大學自主的堅持，期盼台大校長遴選事件能圓滿落幕，更希望自主聯盟可以法人化，對高教自主等各項議題，能有更深入的討論，集思廣益，才可提升台灣高等教育。

實踐大學校長陳振貴則說，新加坡國立大學陳永財近日表示，新加坡國立大學在面臨國際高教競爭，之所以能脫穎而出，關鍵是大學自主，唯有自主，大學發展才有彈性，才可以精進高教。

陳振貴認為，政府關心大學同時，不要忘了尊重大學自主，尊重大學經合法程序作出的決定，台灣的大學才不會受到無謂的限制與干預，並能夠大幅前進，他強調支持支持大學自主與學術自由，並呼籲教育部鬆綁對於大學的管制，也期盼自主聯盟的成立，影響力能拓展到私立大學。

(旺報 )