瑞芳美食廣場翻新　天天摸彩抽消費券

新北市長朱立倫（中）與外國朋友一起享用瑞芳美食廣場市場美食。（張穎齊攝）

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新北市長朱立倫（右七）與瑞芳區長陳奇正（左七）、新北市議員林裔綺（右九）一起剪綵宣布瑞芳美食廣場翻新再現。（張穎齊攝）
新北市長朱立倫（後排中）與來自加拿大的楓葉屋老闆戴明恩（右一）一家人合影。（張穎齊翻攝）
瑞芳美食廣場重新打造輕工業風公共飲食區。（張穎齊翻攝）

新北市市場處今（6）日舉辦「新北市瑞芳美食廣場 翻新再現記者會」活動，市長朱立倫與來自各國喜愛美食的國際朋友們，一起做胡椒餅、鍋貼等市場美食，讓瑞芳美食廣場用美食與世界接軌。此外即日至21日止，美食廣場更加碼舉辦摸彩活動，天天抽消費券，週週抽液晶電視及冰箱等大獎，歡迎民眾呼朋引伴來逛瑞芳美食廣場。

瑞芳美食廣場成立已超過50年，許多攤位都傳承到第三代，不少傳統美食更是在地人從小吃到大的好滋味。隨著周邊觀光發展，美食廣場內更是從古早味銅板美食到異國風味料理樣樣齊全，有傳統的熱油麻糬、酥脆的福州胡椒餅、實料的肉羹和道地的加拿大比薩，飲食文化的碰撞讓瑞芳美食廣場激起不一樣的火花，成為國際觀光客打卡新地標。

朱立倫表示，新北市政府今年協調美食廣場攤商，全面暫停營業，進行為期1個月的大規模整修，除了全面更換冷氣風管、天花板管線整理及拉高、打造全新公共飲食區、及美食攤位改造外，並設置包含中、英、日、韓等4國語言的多國語言指示牌及菜單，並引入悠遊卡及歐付寶等多元的支付方式。

來自法國的Lina表示，法國近年開始流行麻糬，較偏向日本的包餡茶點，廣場內的熱油麻糬口感層次卻更加豐富，令人驚豔。馬來西亞來台求學的李同學對特調古早味酸梅汁紅茶讚不絕口，表示沒想到酸梅汁加上甜甜的紅茶，居然如此契合，豐富的口感，不帶朋友來對不起自己。

瑞芳美食廣場自治會長林文貴表示，為慶祝這次翻新再現活動，市場自治會推出「日日抽、天天送」活動，自即日起至21日止消費滿百即可獲得摸彩券1張，天天抽出20份200元消費券，週週更抽出冰箱及液晶電視等大獎。

市場處表示，瑞芳美食廣場翻新，期望能以平價消費享受國際級的用餐環境，優雅享受銅板美食，歡迎大家前來慢活遊歷、細細品味，感受瑞芳美食給你的感動。此外，瑞芳美廣場內除現金消費外，更提供悠遊卡、歐付寶等多元支付方式，讓國內外旅客方便使用。相關活動資訊歡迎大家到「來新北逛菜市」粉絲專頁查詢https://goo.gl/b2cG9Y。

(中時 )

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