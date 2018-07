五月天「M COUNTDOWN」力拚韓國小鮮肉 怪獸、阿信受封門面擔當

2018年07月06日 15:27 時報周刊 張毓琪

鼓鼓將《嗯哼vs. 可以唷》重新編舞。CJ E&M提供

「華人第一天團」五月天9月8日將帶超級巡迴演唱會力作LIFE《人生無限公司》前往韓國首爾開唱,5位歐巴在華人圈所向披靡的音樂魅力,更受韓國最具指標性的音樂節目《M COUNTDOWN》之邀,暑假搶先在M COUNTDOWN in TAIPEI演出,要讓韓國觀眾與台北歌迷,同步見證五月天超強的LIVE實力。同樣具備高人氣及舞台魅力的「潮流全能創作歌手」鼓鼓也受邀,他要以全新編舞全力以赴,與十組K-POP藝人輪番演出,為這場盛大音樂饗宴帶來另一波高潮。

忙著LIFE《人生無限公司》演唱會的五月天,已征戰高雄、桃園,北京、上海、廣州、香港、澳門、新加坡、紐約、洛杉磯、溫哥華、多倫多、巴黎、倫敦等地,「分公司」持續開拓中,預計全球分公司將超過50個城市嗨唱過百場,累計會有超過四百萬的歌迷參與,掀起「上班打卡熱潮」。

當五月天參加「M COUNTDOWN in TAIPEI」消息一出,也讓許久沒在台北見到「老闆們」,並將五月天視為「本命團」的員工,紛紛留言喊:「有本命團,想衝」,更在網路解析五月天的韓團用語,以及應援方式:像是瑪莎為忙內擔當、身材最好的石頭為是性感擔當、帥氣的怪獸與阿信分別為門面擔當,顏值擔當,冠佑為財務擔當,引發討論熱潮。

5日五月天在「M COUNTDOWN in TAIPEI」,帶來《派對動物》、《傷心的人別聽慢歌》開啟最狂的音樂派對,超強氣勢震懾全場,就連《M COUNTDOWN》總導演一看完表演都被五月天魅力所感動,特地從控台走到後台休息室跟五月天打招呼,讓阿信聽到緊張地說:「那現在控台怎麼辦?」導演更透露:「一直都很想邀請五月天參加MAMA,希望能快點再見到你們。」並表示想去看五月天韓國演唱會,五月天的音樂魅力也將在9月8日於首爾掀起「打卡上班狂潮」,備受各界期待。

此外,鼓鼓音樂持續襲捲各城市,各大國際音樂祭邀約不斷,繼SUMMER SONIC、電音音樂祭UNITE With Tomorrowland後,登上「M COUNTDOWN in TAIPEI」舞台,成為「國際鼓」,為了「M COUNTDOWN in TAIPEI」三分半鐘的表演,鼓鼓拼足全力72小時馬拉松密集排舞,更一早就到小巨蛋彩排,下午完裝再彩排一次,將《嗯哼vs. 可以唷》重新編舞,大陣仗率領12位舞者熱力嗨舞,一登場就讓全場感受「鼓式音樂魅力」。

也因為這次演出,鼓鼓被韓國藝人的精湛演出所震撼,他認為參加不同的類型的演出感受不同的刺激,可以吸收到不同的能量,更刺激自己,因此一下台就說:「我要快點回去寫歌練舞了,大家都好強!」鼓鼓也表示能來「M COUNTDOWN in TAIPEI」表演很開心,屆時他將擔當五月天韓國演唱會的暖場嘉賓,也希望能帶著自己的作品與大家相約韓國見。更多五月天以及MP魔幻力量鼓鼓相關訊息,請密切關注五月天、MP魔幻力量鼓鼓以及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

(時報周刊)