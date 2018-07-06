男籃》中華隊長宣告退出亞運 阿鼎壘哥也不打

才剛卸下中華男籃隊長職務的楊敬敏，確定不打雅加達亞運了。(黃及人攝)

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中時電子報

才剛卸下世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊長職務的「阿美戰士」楊敬敏，6日出席BE HEROES未來英雄籃訓營自爆，「我不會再打接下來的瓊斯盃與雅加達亞運，該把機會讓給年輕好手了！」曾文鼎與田壘也告退出國家隊行列。

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「當前我的目標很明確，畢竟距離中國CBA新球季越來越近，母隊(北控)也將在8月10日前往塞爾維亞移地訓練，屆時我會回去報到，」楊敬敏表示，「我還是領著母隊給的薪水，所以必須仍以母隊訓練行程為主。」

楊敬敏強調，儘管世界盃資格賽兩場皆敗，可是年輕球員真的很棒，也盡力了，只是需要更多時間培養，「所以我不去打瓊斯盃佔位置了，把機會讓給年輕人，我想現在應該換你們媒體請我吃牛排了吧！」阿敏半開玩笑回應。

6日歡慶自己34歲生日的曾文鼎，也告退出國家隊。(黃及人攝)

6日適逢自己34歲生日的曾文鼎，也在第一時間附和楊敬敏的說法，「我不會打亞運了，當然瓊斯盃也一樣，我很早就跟三哥(中華隊總教練周俊三)報備過了，忙完這次籃訓營，接下來的日子就要準備下個球季了。」

聽到中華男籃在雅加達亞運跟日本、卡達、香港分在同組，曾文鼎反應很直接，「這還頗硬，也具挑戰，沒想到這麼快又要碰上日本。只是我真心期望，中華隊可以有一天打進世界層級比賽，不僅是世界盃，還有奧運會。」

身形明顯胖了一圈的「少俠」田壘表示，自己將近5個月沒有動了，最快要等這次籃訓營結束後，才能逐漸接受訓練，「所以我想亞運可能來不及，要不是6月腳踝傷勢突然細菌感染，我或許還可能打，現在僅剩1個月時間不夠了。」

接下來田壘將回中國大陸重談合約，但他不改愛開玩笑的個性表示，「假如中國那邊沒談好，我或許可能回來打球吧，薪水的話，就開對岸的8折就好！」

(中時電子報)

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