里長伯愛心助童 護送、募款樣樣來

2018年07月06日 15:43 中時 譚宇哲

新北市五股區成州里長陳林益熱心服務，除了每天帶著志工在上、下學時段為成州國小學童導護，還募集愛心資源幫助弱勢學童就學及獎學金，辦理二手物資義賣，更不定期巡邏校園周邊空屋危樓，善心義舉贏得里民敬重，成為當地出名的愛心里長伯。

「早安！」不像一般朝九晚五的上班族，擔任成洲里長8年的62歲陳林益，每天一早6點多就帶著志工站在成州國小校門周邊，為上學學童進行交通導護，熱情打招呼，結束後再回到里辦公室受理「路平、燈亮、水溝清」之類的鄰里服務。

到了中午或下午放學時間，同樣準時在校門報到，甚至連入夜後的休息時間，陳林益依然利用每天飯後時段，帶領巡守隊夜巡邏成州國小校園，防止不良分子潛藏或破壞校園，守護成州國小學童白天上課的校園環境，暖心作為讓許多上下學的學生和家長備感親切。

除了校園維安，陳林益也募集地方愛心資源，幫助弱勢學童就學、頒發獎學金，另也辦理二手物資義賣活動，挹注營養午餐及學務基金，遇到有急需的弱勢家庭，還會自掏腰包致贈急難救助金，種種義舉深受里民愛戴。

陳林益說，成州國小是里內唯一一所學校，他的兒子、孫子都是成州國小畢業，因此對學校有深厚情感，他把每一個學童都當成自己的孩子，希望有能力就盡量去做，讓孩子們安心上學、開心成長。

(中時 )