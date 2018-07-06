流竄林間竊木材 山老鼠因為肚子餓栽了

蘇男帶警方回到竊取樹木之案發地。（何冠嫻翻攝）

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何冠嫻
牛樟木、肉桂木及其他雜木枝幹被塞至後車廂，來不及鑑定便被警方查獲。（何冠嫻翻攝）
蘇男與蕭男竊取之珍貴木材，總重高達20公斤。（何冠嫻翻攝）

山林資源乃大自然之恩賜，為求永續發展，樹木濫墾早已成為現代人之禁忌，但5日卻發現苗栗南庄兩名山老鼠，因土石流將40林班地的木材沖刷到車輛可到達之處，進而盜採總重20公斤的牛樟木、肉桂木等，因多次進出山林且行蹤可疑遭警方盯上並進行埋伏，在兩人下山途中解決肚子餓之後，一舉逮捕並依竊盜、森林法移送檢方偵調。

盜取珍貴樹林的分別是蘇姓男子與蕭姓男子，兩人皆為台中市人，在6月份前往鹿湖山區時發現，路邊車輛可到之處，有許多因山崩引發的土石流將40林班地的許多珍貴木材沖刷到此，便多次進出探查，其中更因為怕被警方查緝，特地將福特休旅車掛上豐田轎車之車牌，殊不知聰明反被聰明誤，南庄派出所的緝鼠專案小組因此起疑，鎖定該車輛並嚴密監控。

頭份警分局表示，於5日清晨發現該車輛由東河方開往鹿場方向後即未見下山，便展開圍捕行動，在多處設置攔檢點監控，並尾隨埋伏。直到中午兩名男子因不耐飢餓，下山後到麵店用餐後，被埋伏的警方一擁而上，當場查獲休旅車後車廂裝滿9塊牛樟木、肉桂木及其他雜木之枝幹，其重量高達20公斤。

蘇男在得知因土石崩落而沖刷下的珍貴木材，堆積在車輛可到達之處，並偕同蕭男前往搬運，預計將這9塊木材載至三義等地區鑑定，之後再規劃時間、人力前進山區搬運。不料計畫進行之初，就被警方捕獲，兩人依竊盜、違法林法被移送檢察署偵辦。

(中時 )

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