鹿鳴溫泉酒店、台東地區農會 齊力開發香蕉加工產品

台東地區農會與鹿鳴溫泉酒店合作開發香蕉相關加工產品。（楊漢聲翻攝）

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台東地區農會與鹿鳴溫泉酒店合作開發香蕉相關加工產品。（楊漢聲翻攝）

有感於全台香蕉滯銷問題嚴重，導致蕉價暴跌，台東地區農會與鳴溫泉酒店攜手合作，開發「香蕉牛奶冰棒」、「鹿鳴法式藍帶香蕉蛋糕」等香蕉相關加工產品，盼能減輕蕉農損失，幫助蕉農度過難關。

台東地區農會總幹事李建通表示，台東地區農會主動向台東全地區蕉農收購大量香蕉，加工製作週邊商品，希望有助於台東香蕉市場的交易流動。這次活動台東地區農會與鹿鳴溫泉酒店攜手合作，相關系列產品在鹿鳴溫泉酒店精品店都能買到。

台東農業處長許瑞貴肯定，台東地區農會和鹿鳴溫泉酒店對香蕉農產品的加工行銷策略，期待台東的農產品未來透過這樣加工行銷異業合作的手法，帶動在地農產品的銷售買氣。

此次活動鹿鳴溫泉酒店與台東地區農會合作，協助全台東地區的蕉農行銷香蕉商品，也為了讓消費者體驗另類的香蕉吃法及理解香蕉除了鮮食外；尚可以香蕉為原料製作「香蕉牛奶冰棒」「鹿鳴法式藍帶香蕉蛋糕」促進香蕉利用。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，目前已向蕉農收購將近5千多公斤的香蕉，利用急速冷凍的先進技術保存，製作純香蕉比例高達50%的「鹿鳴法式藍帶香蕉蛋糕」。「鹿鳴法式藍帶香蕉蛋糕」，可以在台東地區農會旗下的12家商店買得到，如果是外縣市的民眾，也可以鹿鳴溫泉酒店的FB粉專首頁找到網路表單訂購，新鮮冷凍宅配到府。

(中時 )

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