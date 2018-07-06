遊日嚴重警戒！關西豪雨4死4失蹤 雨勢持續到後天

2018年07月06日 15:53 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

（16：14 更新內文）日本近日受到滯留鋒面影響，連日下起大雨，多處發生淹水災情。日媒最新統計，截至今天下午為止，至少已造成4人死亡、4人失蹤。日本內閣官房長官菅義偉說，今日收到京都府與高知縣的請求，已派遣自衛隊分別前往救災。氣象廳表示，此致災性雨勢將持續到8日，7日可能會出現每小時80毫米的雷暴雨，提醒民眾嚴重警戒！

根據NHK報導，警消單位統計，截至下午連日大雨已造成4人死亡、4人失蹤，另有一人發現時已無呼吸心跳。

日本時間5日上午9時30分左右，3名正在兵庫縣豬名川町進行排水管異物清除作業的人員，不幸被水沖走，其中59歲男性死亡，另2人受到骨折等重傷。

今天凌晨3時過後，岐阜縣羽島市發現一具女性遺體，研判約70歲到80歲，警方目前朝可能不小心跌落暴漲河川進行調查。

廣島縣安藝高田市的田草川下游，今天上午發現住在附近的59歲男性遺體，同樣朝可能失足跌入河水進行調查。

京都府龜岡市52歲女性出外行蹤不明，今在大阪府內的河川發現遺體，確認已經死亡，警方初判，可能是為躲避豪雨而連車帶人墜入河中。

另有一奈良縣大和郡山市一名669歲男性去探水路未歸，經家人通報，僅發現他的機車，人卻下落不明。

共同社消息，高知縣香南市及北九州市有人被河流沖走，包括初中生在內3人下落不明。日本14個府縣針對22萬9000戶家庭、共52萬人，發布比避難勸告強制力更高的避難指示。

日本氣象廳表示，來自南方的暖濕空氣流入，導致鋒面活動增強。大氣狀況變得極不穩定。到8日大範圍地區將普降大雨，尤其到7日有些地方可能會出現每小時80毫米的雷暴雨。還需小心雷電和龍捲風等突然刮起的狂風。

(中時電子報)