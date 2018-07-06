靜宜大學跨域課程「創意遊戲Ｘ中城風華」成果展

2018年07月06日 16:12 中時 陳世宗

透過桌遊、大地遊戲、短講及創新研發的APP等形式；呈現年輕學子創意巧思及跨領域課程特色。（陳世宗攝）

「隨媽祖行」桌遊在牌卡上介紹媽祖文化相關知識，寓教於樂，勾起曾跟隨媽祖進香的香丁腳熟悉與懷念，帶著媽祖庇佑平安返家。（陳世宗攝）

台中城中城充滿歷史建築、人文故事、觀光資源及特色產業，也乘載市民的青春記憶！靜宜大學「深化閱讀書寫課程暨多元敘事跨域精進試辦計畫」成果展，以「創意遊戲Ｘ中城風華」為主題，透過桌遊、大地遊戲、短講，及創新研發的APP等形式；呈現年輕學子創意巧思及跨領域課程特色，帶領民眾回味童年記憶並體驗最新科技。

計畫主持人、靜宜閱讀書寫創意研發中心主任陳明柔說，「跨域課程」打破傳統模式，採「彈性授課」，讓不同科系學生，以城中城為實踐場域，呈現「文學行旅與空間踏查」、「服務創新分項議題實作實踐」、「文化美食與在地踏查」、「創新敘事與社區參與」等課程學習成果，引導民眾更認識及體驗舊城區的特色。

「成果展作品」是畢業重要的履歷！陳明柔鼓勵學生「願意做夢、勇敢挑戰、想要突破」，校方會提供豐富資源、發展平台及實質獎勵；師長以教練式的陪伴，藉由關心及啟發，增進學生跨領域整合、學用合一與利他精神的實踐力等核心知能。

「高齡樂活、趣味新體驗！」學生以「青銀共遊」理念，結合台灣宗教信仰知識等元素，為長者設計「隨媽祖行」與「神明來逗陣」互動式桌遊，在「玩中學」中，傾聽、溝通、關懷，讓長者快樂參與，以刺激腦力、肌肉運動及人際關係。

4位資訊背景的學生，以「智慧垃圾桶」為概念，創意發想、腦力激盪，創新設計「每週N小時」APP。學生團隊利用大數據、物聯網與路線規劃等技術，整合各地垃圾桶，設計出最佳清運路線，能有效監控滿溢及清運狀況，並即時更新收取的現況。

APP也採用「超音波感測」，不僅有效降低車子怠速、道路耗損、清運時間、燃料消耗等相關清運成本，還能達到美觀市容、環境改善等優點。學生利用台中第二市場特色，精心設計「大地遊戲─市場大亨」，以真人版大富翁物品關卡方式，闖關同時，更瞭解市場文化。

台文系二年級羅健福說，他「隨媽祖行」桌遊在牌卡上介紹媽祖文化相關知識，寓教於樂，也能勾起曾跟隨媽祖進香的香丁腳熟悉與懷念，帶著媽祖庇佑平安返家；在設計過程中，最大成長是結合所學專業，並實際體驗與探索台灣文化，同時提升敘事力及策展、行銷、攝影等相關能力。

出國旅遊時，排隊等候過海關常造成許多人困擾，尤其是各國不同的規定！靜宜學生設計「快一點過海關」APP，導入語言、人臉辨識等系統，強調快速、安全及方便，可解決排隊與出入境繁雜問題，能節省時間、提高滿意度，及資訊安全。

一群喜愛植栽的靜宜資訊人，顛覆傳統，創意研發「RoseFit物聯網溫室桌」，提供自動種植環境，使用者能簡易在手機設定植物類別；並藉由「溫室桌」即時監控及溫度管理、語音互動、自動澆水與攝影，及能經驗分享的「社群專欄」等多元功能，成為植物愛好者的交流平台。

台中城中城聚集著許多新與舊的交會，帶動城市無限發展的想像與可能，學生結合台中公園文史及故事情節等，設計「大地遊戲─拼回我們的約定」；還有以「安全旅遊、拓展人脈」為主題的「Let’s go旅遊交友平台」APP；由不同年級及科系學生所設計的「大地遊戲─時光隧道」等，期望喚起民眾對舊城區的特色記憶及創意作品。

(中時 )