男籃》亞運又跟日本同組 周俊三：中華居劣勢

2018年07月06日 16:12 中時電子報 黃及人

才在世界盃男籃亞洲區資格賽慘輸日本40分的中華隊，6日確定雅加達亞運將跟日本、卡達、香港同分C組，面對這麼快又要跟日本爭搶出線資格，中華隊總教練周俊三說：「這不算倒楣，其實各組都難打，我們只能說居於劣勢！」

根據最新出爐的雅加達亞運男籃分組，A組有男籃、蒙古、印尼與泰國；B組伊朗、菲律賓、敘利亞與阿拉伯聯合大公國；C組中華、日本、卡達與香港；D組中國大陸、哈薩克與巴勒斯坦，以過往賽制安排，各組前2球隊晉級8強。

這樣的話，中華隊想要晉級8強，至少要擊敗日本或卡達其中1隊，不僅日本難打，卡達也是今年世界盃資格賽12強之一，周俊三說：「就算我們處於劣勢，日本看來也是來勢洶洶，我們仍會針對前兩戰缺失做出應有檢討。」

八村壘(中間舉手者)、費茲卡斯兩人將是日本最強內線武器。(中華籃協提供)

「我想今年中華隊訓練始終都交給帕克(中華隊美籍顧問)主導，我和教練團都會努力修正檢討，防守方面就交給助教顏行書負責，」周俊三說，「再次遇上日本的『黑白雙塔』，我們絕對不能再犯防守過於被動的毛病。」

三哥口中的黑白雙塔，指的是八村壘、費茲卡斯兩名日本內線主力，「其實我有指示球員防守對策或方向，只是球員沒法做好。在進攻時又太過慌張，尤其是一開始處於落後階段，太過急著想把分數追回，這將是我們改善重點。」

至於楊敬敏、曾文鼎、田壘等老將宣告退出國家隊，周俊三表示，一切都照中華籃協選訓委員會的程序來走，到底要不藥補人，也交給選訓委員決定，「當前我們必須照程序走，免得出了什麼差錯，造成我們只剩10或11人去亞運。」

(中時電子報)