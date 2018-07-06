主打無味精防腐劑 全家x永豐餘生技 聯名便當限量中

全家x永豐餘生技的真食好便當，共有糖醋肉丸、照燒里肌兩種口味，單入88元，搭配ASAHI十六茶享簡餐價99元。（全家提供）

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外食人口攀升，加上台灣今年進入高齡社會，消費者對於飲食安全意識日漸提升。據調查，高達77%民眾午餐在外解決，不過對於吃下口的東西也愈來愈在意；超過8成的人，喜歡維持食物自然風味。

全家便利商店看好真食材、少添加的飲食趨勢，即起推出與永豐餘生技GREEN & SAFE聯名的2款便當，作為鮮食少添加政策首彈商品，後續將有一系列全家X永豐餘生技的鮮食，提供民眾健康志向的商品。

「真食好便當」，訴求保證不添加味精、防腐劑、漂白劑，履歷透明，產地餐桌一條龍，便當中從調味的醬油到米飯、豬肉、蔬菜、櫻花蝦統統可溯源。

全家便利商店商品部本部長黃君毅指出，去年11月率先導入永豐餘的年菜，在年菜市場中，走出一條「小清新」的好食材風格，成為年菜商品新成長動能。而今年5月，更與永豐餘攜手，以三大無添加「無味精、無防腐劑、無人工甜味劑」原則，開發自有品牌牌FamilyMart Collection真食物快煮麵，穩坐相關品群銷售前幾名。

鑒於消費者對於全家x永豐餘生技GREEN & SAFE理念認同，研發團隊本次才近一步推出「真食好便當–糖醋肉丸」、「真食好便當–照燒里肌」兩款商品，目前限店、限量販售中。

(中時 )

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