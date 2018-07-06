金剛鸚鵡迫降警分局 猛咬腳環找主人

一隻琉璃金剛鸚鵡6日飛進台中市警二分局4樓陽台，疑肚子餓不斷發出叫聲不願離開。（張妍溱翻攝）

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一隻琉璃金剛鸚鵡6日飛進台中市警二分局4樓陽台，疑肚子餓不斷發出叫聲不願離開，辦公室員警猜測鸚鵡可能迷了路，只好將牠帶進辦公室休息。（張妍溱翻攝）

一隻琉璃金剛鸚鵡6日飛進台中市警二分局4樓陽台，疑肚子餓不斷發出叫聲不願離開，辦公室員警猜測鸚鵡可能迷了路，只好將牠帶進辦公室休息。劉姓飼主得知前往領回表示，5個月大母鸚鵡叫「小藍」比較貪玩，3日因忘記鎖上腳鍊飛走，還好飛進警察局，聰明「小蘭」在警局不斷咬腳鍊編號讓員警成功幫牠找到主人。

巡佐張裕隆仔細觀察鸚鵡外型及溫馴度，以及牠身上牽繫腳環附有編號「y0～c～XXX6」，認為「應從飼主家溜出、走失時間不久」，隨後請人將鸚鵡拍照，上傳至臉書社團「鸚鵡討論專區」。不到半天時間，就有熱心網友回覆貼文表示聯絡到飼主，得知金剛鸚鵡飛到警分局被留置。

25歲劉姓飼主表示，「小藍」非常聰明，約為人類5歲小孩智商，從小訓練能聽得懂主人在叫牠的名字，放飛後，呼喊名字就會回主人身邊，但是這次趁他不注意時，「偷溜」出去玩一飛就是3天，找不到鸚鵡真的是很焦急。

市警二分局指出，藍黃相間的琉璃金剛身價不凡讓在場同仁大呼驚奇，紛紛拿起手機拍照；因迷路無法吃東西挨餓3天的「小藍」顯得虛弱，警方請牠吃葵花籽，〝卡蹦〞一聲立即把瓜籽殼彈飛，開心得跳上員警肩膀，十分親近人。

(中時 )

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