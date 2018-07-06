業者憂大陸面板崛起 賴揆：和大家一起拚經濟

2018年07月06日 16:36 中時 盧金足

身兼台灣顯示產業聯合總會理事長的友達光電總經理蔡國新（右）6日到提出大陸面板有政府支持發展過速的警訊，呼籲政府應積極突破，有大格局、大思維。（盧金足攝）

行政院長賴清德（左）6日與友達光電總經理蔡國新，強調拚經濟是政府優先工作。（盧金足攝）

行政院長賴清德（左）6日下午參訪友達光電，稱讚其面板技術。（盧金足攝）

行政院長賴清德6日下午參訪友達光電，也與顯示器業者座談。（盧金足攝）

行政院長賴清德6日到中部科學園區參訪中友光電，也與顯示器業者座談，強調與業者站在一起拚經濟。身兼台灣顯示產業聯合總會理事長的友達光電總經理蔡國新，提出大陸面板有政府支持發展過速的警訊，呼籲政府應積極突破，有大格局、大思維，開大門、走大路。賴揆表示，已鬆綁大約300項法令，希望和大家站在一起拚經濟，並解決五缺的投障礙，國際產業競爭，他來台中就是以行動力挺業者。

賴清德6日下午參訪友達光電，也與顯示器業者座談，他表示，印象深刻的是友達光電擁有最高端技術，智能製造，整個是綠色廠房，立足台灣，布局全球的國際級公司，公司發展不只強調性平也永續經營，還有社會責任，榮獲多項國際獎項。

「台灣顯示器業者近百家，每一年投資都數千億元，提供工作機會10幾萬人之多！」賴清德說，加上其他連鎖企業總共可以創造大概4、50萬工作機會，產值每年上兆元，對台灣經濟發展的貢獻大。

他強調，目前拚經濟是政府最優先的工作，蔡總統推動經濟的發展，拚經濟三大方向，前瞻計藉由政府擴大支出，解決下一個世代基礎建設的需求，一起推動經濟發展，第二個方向是5加2產業創新，能夠傳承創新，結構升級，讓台灣經濟綿延不斷。

「第三個是新南向政策，提供台灣企業不僅僅布局台灣也布局全球！」賴揆指出，他接掌行政院之後以拚經濟為最優先工作，由他親自專案投資台灣會議，包括第一用減稅的合理化稅制，第二鬆綁台灣的法令，讓台灣產業有更大的空間，目前已鬆綁大約300個法令，無非是希望和大家站在一起拚經濟，第三個是解決五缺的投障礙，不管水、電、土地、人才、人力都釐定行動方案，一起新訂法令修訂法令，編列預算來解決是他們提出行動方案

賴清德強調，解決五缺是行政院來座談最大意義，用行動支持大家，台灣面臨國際激烈競爭，產業勢必有些困難需要政府來協助解決，今天此行目的共同合作走大路，開大門，走向康莊大道，讓台灣產業可以蓬勃發展。

蔡國新表示，台灣面板產業耕耘有成，顯示器產業在國際占有一席之地，但近年來大陸政府政策大力支持，市場驅動下大陸面板廠快速發展，台灣顯示產業在面這麼劇烈的企業競爭下，產業轉型與新技術的發展刻不容緩。

蔡國新強調，台灣顯示產業聯合總會以協會整合上下游廠商，希望透過產業團結合作，凝聚產業力量，感謝行政院傾聽整個產業鏈的聲音，能夠提出一些建言，也呼籲政府提供更開放的政策配套，協助台灣顯示產業繼續發光發熱，產業要放眼全球，開創新視野，格局創新求變，積極突破，有大格局、大思維、開大門走大路，才能滿載而歸。

(中時 )