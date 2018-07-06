新豐紅樹林涼亭再遭祝融 疑為「烤雞」惹禍

新豐鄉紅樹林涼亭5日晚間再傳火災，繼去年以來第二起。（莊旻靜翻攝）

友善列印
中時
新豐鄉紅樹林涼亭5日晚間再傳火災，涼亭一角遭毀損。（莊旻靜翻攝）

為了一隻雞，新豐紅樹林涼亭再遭祝融之災？新竹縣新豐鄉紅樹林遠近馳名，更有一條全台唯一可深入紅樹林的木棧道，並有涼亭供遊客休憩，去年其中1處涼亭因火災毀損，未料5日深夜，另座涼亭又起火，協助滅火的民眾在現場發現紙包雞等食物，懷疑是外籍人士烹飪引起的火災。

鄰近紅樹林的鳳坑村前村長姜政焜表示，去年紅樹林涼亭曾遭火災而毀損，因此封閉一段時間重建、修復。5日晚間約8點許，姜政焜接獲通知紅樹林涼亭又起火，他連忙到現場協助滅火。

在火災現場，姜政焜與協助滅火的民眾發現鋁箔紙包的雞與食物，還有一些多是外籍人士使用的調味料，推測是來台灣工作的外國人在涼亭烹飪，因而引發的火災，但等民眾到現場，使用塑膠袋裝海水撲滅火勢，避免擴大時，已無他人在涼亭。

這起火警被網友貼在臉書、社群中，引發討論，也不少人直斥「可惡」。姜政焜說，前往紅樹林的入口不少，但是許多地點都沒有監視器，去年那場火災也並未找到引發火災者，5日晚間的火警，可能也無法追究責任，只能請鄉公所加強宣導、呼籲，不要在重要的觀光聖地烹飪、使用火燭，以免造成損失、甚至波及緊鄰涼亭的水筆仔、海茄冬，引發生態浩劫。

(中時 )

身心障礙者學習花卉組盆 進軍花… 「新店戰神」慘了！ 違法搜車涉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。