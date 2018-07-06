新豐紅樹林涼亭再遭祝融 疑為「烤雞」惹禍

2018年07月06日 16:35 中時 莊旻靜

新豐鄉紅樹林涼亭5日晚間再傳火災，涼亭一角遭毀損。（莊旻靜翻攝）

為了一隻雞，新豐紅樹林涼亭再遭祝融之災？新竹縣新豐鄉紅樹林遠近馳名，更有一條全台唯一可深入紅樹林的木棧道，並有涼亭供遊客休憩，去年其中1處涼亭因火災毀損，未料5日深夜，另座涼亭又起火，協助滅火的民眾在現場發現紙包雞等食物，懷疑是外籍人士烹飪引起的火災。

鄰近紅樹林的鳳坑村前村長姜政焜表示，去年紅樹林涼亭曾遭火災而毀損，因此封閉一段時間重建、修復。5日晚間約8點許，姜政焜接獲通知紅樹林涼亭又起火，他連忙到現場協助滅火。

在火災現場，姜政焜與協助滅火的民眾發現鋁箔紙包的雞與食物，還有一些多是外籍人士使用的調味料，推測是來台灣工作的外國人在涼亭烹飪，因而引發的火災，但等民眾到現場，使用塑膠袋裝海水撲滅火勢，避免擴大時，已無他人在涼亭。

這起火警被網友貼在臉書、社群中，引發討論，也不少人直斥「可惡」。姜政焜說，前往紅樹林的入口不少，但是許多地點都沒有監視器，去年那場火災也並未找到引發火災者，5日晚間的火警，可能也無法追究責任，只能請鄉公所加強宣導、呼籲，不要在重要的觀光聖地烹飪、使用火燭，以免造成損失、甚至波及緊鄰涼亭的水筆仔、海茄冬，引發生態浩劫。

(中時 )