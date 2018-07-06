台南登革熱境外移入累計8例

台南市登革熱防治中心7月6日完成住家戶內外環境化學防治措施。(台南市登革熱防治中心提供)

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台南市登革熱境外移入案例迄已累計第8例，後壁區長安里一名40歲男性，5月26日至6月24日陪妻小回越南探親，返國後6月29日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛、肌肉痛等症狀，曾多次就醫醫師皆未通報。病例因持續發燒，7月4日再度就醫，快篩為登革熱陽性，5日經疾病管制署確認為登革熱病例。

台南市政府登革熱防治中心主任陳怡表示，接獲病例通報後，即立刻進行住家環境孳生源巡查清除工作及住家內放置噴霧罐，並於7月6日完成住家戶內外環境化學防治措施，現持續加強巡查周圍環境清除孳生源。因病例可傳染期皆於社區活動，若於社區遭登革熱病媒蚊叮咬，容易造成社區疫情擴散，因此請後壁區長安里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

由於高雄市已出現本土登革熱病例，登革熱防治中心呼籲，後壁區、新營區醫療院所針對發燒就診病患務必確實詢問病患旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形 (TOCC)。並提醒院所內醫療相關人員應持續保持警覺，如發現符合登革熱通報之疑似病例，應立即進行通報（雖登革熱NS1快篩為陰性，仍請進行通報），並盡量安置病人住院（發病日前1日至發病日後5日，可傳染期共7日），俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免病毒於社區中擴散。

登革熱防治中心再次呼籲，正值暑假期間，民眾如前往登革熱流行地區應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍，以降低登革熱感染之風險。返國入境時如有發燒等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後2周內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

此外，近來不斷下噢，也籲請民眾加強雨後「巡、倒、清、刷」清除積水容器及積水處並做好防蚊措施。

(中時 )

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