獨家直擊！網紅空姐偷吃風波後 夫帶子遊冬山散心

2018年07月06日 16:43 中時 張穎齊

網紅空姐偷吃風波延燒，疑似空姐的老公今（6）日下午3時許被發現帶著兒子前往宜蘭冬山散心，父子在磨石溜滑梯間享受天倫之樂。（讀者提供）

網紅空姐偷吃風波延燒，疑似空姐的老公今（6）日下午3時許帶著兒子前往宜蘭冬山散心，兒子在磨石溜滑梯間玩耍，爸爸則拿著相機。（讀者提供）

網紅空姐偷吃風波延燒，疑似空姐的老公今（6）日下午3時許帶著兒子前往宜蘭冬山遊憩，身材消瘦的他，默默地在一旁滑手機。（讀者提供）

網紅空姐遭爆偷吃小王，圖為日前她帶著兒子出遊照。（翻攝自臉書）

網紅空姐遭丈夫爆料偷吃攝影師，隨後2人隔空互嗆，網友紛紛跪求偷吃影片，話題持續延燒愈演愈烈，據悉空姐已經搬回台中娘家。而今（6）日下午3時許，疑似空姐的丈夫，被讀者直擊到帶著兒子前往宜蘭縣冬山火車站體下散心遊憩，並獨家提供給本報。透過畫面顯示，只見空姐兒子在草皮玩耍、溜滑梯，而丈夫則在一旁滑手機，不時拿出相機拍兒子，親子互動感情佳，面對風波紛擾，心情似乎不受影響。

另外，空姐2日在個人臉書粉專PO文指出，她的Instagram帳號在2日上午6時被無預警刪掉，她表示「裡面有我經營3年左右我和小孩的珍貴回憶，會影響到監護權的判定！我真的很無助很害怕！ 試著用手機號碼把帳號找回，發現手機綁定著別人的號碼！」

「我不確定是有人駭入我的帳號刪除的，還是 IG 官方把我刪除的」空姐指稱，現在先辦這一個備用的帳號，後續有什麼發展再跟大家說。至於空姐丈夫的臉書，自1日上午更換大頭貼後，就再也沒有PO文。

(中時 )