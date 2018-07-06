獨家直擊！網紅空姐偷吃風波後 夫帶子遊冬山散心

網紅空姐偷吃風波延燒，疑似空姐的老公今（6）日下午3時許被發現帶著兒子前往宜蘭冬山散心，父子在磨石溜滑梯間享受天倫之樂。（讀者提供）

友善列印
中時
網紅空姐偷吃風波延燒，疑似空姐的老公今（6）日下午3時許被發現帶著兒子前往宜蘭冬山散心，父子在磨石溜滑梯間享受天倫之樂。（讀者提供）
網紅空姐偷吃風波延燒，疑似空姐的老公今（6）日下午3時許帶著兒子前往宜蘭冬山散心，兒子在磨石溜滑梯間玩耍，爸爸則拿著相機。（讀者提供）
網紅空姐偷吃風波延燒，疑似空姐的老公今（6）日下午3時許帶著兒子前往宜蘭冬山遊憩，身材消瘦的他，默默地在一旁滑手機。（讀者提供）
網紅空姐遭爆偷吃小王，圖為日前她帶著兒子出遊照。（翻攝自臉書）

網紅空姐遭丈夫爆料偷吃攝影師，隨後2人隔空互嗆，網友紛紛跪求偷吃影片，話題持續延燒愈演愈烈，據悉空姐已經搬回台中娘家。而今（6）日下午3時許，疑似空姐的丈夫，被讀者直擊到帶著兒子前往宜蘭縣冬山火車站體下散心遊憩，並獨家提供給本報。透過畫面顯示，只見空姐兒子在草皮玩耍、溜滑梯，而丈夫則在一旁滑手機，不時拿出相機拍兒子，親子互動感情佳，面對風波紛擾，心情似乎不受影響。

另外，空姐2日在個人臉書粉專PO文指出，她的Instagram帳號在2日上午6時被無預警刪掉，她表示「裡面有我經營3年左右我和小孩的珍貴回憶，會影響到監護權的判定！我真的很無助很害怕！ 試著用手機號碼把帳號找回，發現手機綁定著別人的號碼！」

「我不確定是有人駭入我的帳號刪除的，還是 IG 官方把我刪除的」空姐指稱，現在先辦這一個備用的帳號，後續有什麼發展再跟大家說。至於空姐丈夫的臉書，自1日上午更換大頭貼後，就再也沒有PO文。

(中時 )

約會大馬前首相兒 女星被爆和言…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。