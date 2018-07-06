吳茂昆違反公務員服務法 法界：中研院應撤職

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旺報

前教育部長吳茂昆擁有大學教職與中研院職務，在外開設公司，受監委認定違反《公務員服務法》第13條：「公務員不得經營商業跟投機事業規定」，而被監察院彈劾，中研院回應，案發於吳借調擔任東華大學校長期間，未直接回應是否撤職，但吳是中研院特聘研究員，身分雷同公務人員，法界認為，依照相關規定，主管機關應先予以撤職。

吳茂昆在擔任東華大學校長任內，在美國及國內成立師沛恩生技公司，而公立大學校長屬於《公務員服務法》管轄，吳因此被監委以該法第13條提出彈劾，即「公務員不得經營商業跟投機事業規定」。

既然監委已對吳開設公司，作出違法的判定，吳在擔任東華大學校長期間，係從中研院借調，即當時在中研院還是保有職務，對此中研院回應：「公務員違法經營商業，依規定應先行撤職，並送公懲會懲戒，惟本院研究人員並非《公務員懲戒法》之適用對象，且本案情事係發生於吳茂昆院士借調擔任東華大學校長期間，故其是否必須撤職，尚有疑義。本院將函請相關主管機關釋示後，再依規定處理」，即將責任歸咎東華大學，且並未直接回應吳在院內的職務。

一名法界人士指出，依照《公務員服務法》第13條規定，若違反相關規定進行商業，主管單位基於行政管轄權，可針對違法的公務人員先予以撤職，但根據公務員懲戒委員會解釋，撤職等同於停職之意，原職務仍保留，中研院卻將責任歸咎到《公務員懲戒法》，並強調院內研究人員並非《公務員懲戒法》適用對象，說法含糊其辭。

該人士指出，監察院既然已使用《公務員服務法》判定吳違法，且依照公務員懲戒委員會函釋《公務員懲戒法》，敘明：「查《公務員服務法》第13條第4項所稱應先予撤職」，即主管長官對於所屬公務員，應將其先行停職，之後再送往公務人員懲戒委員會討論，是否辦理其永久性撤職。

雲林科技大學科法所教授吳威志認為，吳茂昆的爭議性很大，面對他開設生技公司，監察院雖彈劾，但懲處結果頂多只到申誡，如何處理他在中研院的職務，必須透過公務人員懲戒委員會討論與裁示，外界認為中研院應先予以撤職，「現在討論這個問題太早了」，但吳擁有中研院院士以及特聘研究員的身分，宛如國策顧問，仍涉及公家職務的問題，無論是否為有給職，中研院作為主管單位，有權對他作出處置。

(旺報 )

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