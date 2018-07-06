科技結合藝術 竹市241空間推出數位童樂會

2018年07月06日 17:02 中時 陳育賢

新竹241藝術空間即日起推出全新《數位童樂會》特展，將科技與藝術相結合，市長林智堅6日與小朋水搶先體驗互動遊戲。（陳育賢攝）

新竹241藝術空間即日起推出全新《數位童樂會》特展，將科技與藝術相結合，市長林智堅6日與小朋友們搶先體驗互動遊戲。（陳育賢攝）

新竹241藝術空間即日起推出全新《數位童樂會》特展，將科技與藝術相結合，以VR、AR等虛擬實境打造互動遊戲裝置。（陳育賢攝）

科技結合藝術能繃出什麼火花？「新竹241藝術空間」將科技與藝術相結合推出全新的《數位童樂會》特展，以VR、AR等虛擬實境打造互動遊戲裝置，創造全新的親子同樂型態，只要戴上VR以科技體驗藝術，即可啟發孩子無限創意思維，是孩子們暑期最佳的去處之1。

受邀與文化局共同推出此次特展的中國科技大學規畫與設計學院院長林珮淳表示，此次數位展是結合互動科技媒體中心與新媒體藝術家一同打造結合藝術、科技、創客、親子的場域，當孩子們戴上裝置，就能化身數位人在舊城漫步、用腳打地鼠，還可以戴上VR裝置神遊「卑南道」或跟雪人打招呼，讓科技用美麗的方式來呈現。

市長林智堅指出，新竹241空間是最適合透過多媒體來參與藝術的空間，來這裡是有趣又好玩，他自己的3個孩子都是241的忠實主顧，這裡能讓藝術更有趣，歡迎親子前來共同驗體科技與藝術的結晶。

文化局表示，《數位童樂會》特展自即日起展出到9月2日，主要以跨科技整合的「STEAM」精神策展，融合了科技與藝術、親子與人文的內涵，透過互動遊戲裝置、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境）、光雕投影等人機互動技術，相互激盪匯流，帶給市民不同以往的5感啟發。

另，配合展覽，文化局還規畫系列教育講座，7月7日與8月18日下午2點由策展人陳韻如帶來專題講座「數位互動藝術面面觀」。

7月14日與7月28日下午2點有「沒課（Maker）來玩－動手做立體紙花燈」；8月4日與8月11日下午2點「沒課（Maker）來玩─動手做造型機器人」；8月18日下午2點「沒課（Maker）來玩─動手做悠遊機械魚」與「沒課（Maker）來玩實境解謎任務包」。

(中時 )