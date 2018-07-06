日本連日大雨3死3失蹤 對52萬人發避難指示

友善列印
中時

日本近日受到滯留鋒面影響，連日下起大雨，多處發生淹水災情。根據日媒統計，截至今天下午為止，至少已造成3人死亡、3人失蹤。日本氣象廳表示，受到本州附近的滯留鋒面影響，大氣變得非常不穩定，從九州北部到關東甲信地方，持續被雲雨帶所籠罩。

根據日本放送協會（NHK）採訪警消單位後統計，截至下午，連日大雨已造成3人死亡、3人失蹤，另有一人發現時已無呼吸心跳。

日本時間5日上午9時30分左右，3名正在兵庫縣豬名川町進行排水管異物清除作業的人員，不幸被水沖走，其中59歲男性死亡，另2人受到骨折等重傷。今天凌晨3時過後，岐阜縣羽島市發現一具女性遺體，研判約70歲到80歲，警方目前朝可能不小心跌落暴漲河川進行調查。廣島縣安藝高田市的田草川下游，今天上午發現住在附近的59歲男性遺體，同樣朝可能失足跌入河水進行調查。

日本14個府縣針對22萬9000戶家庭、共52萬人，發布比避難勸告強制力更高的避難指示。內閣官房長官菅義偉說，對因大雨不幸罹難的死者祈求冥福，也對受災者表達慰問之意。他說，政府透過官邸的情報連絡室蒐集相關資訊，今天收到京都府與高知縣的請求，已派遣自衛隊分別前往救災，政府會持續採取萬全因應態勢。

菅義偉呼籲，這波大雨可能持續到8日，民眾應多加留意各地方政府及氣象台所公布的避難勸告與氣象資訊，盡早避難確保自身安全。

(中時 )

南韓：中美貿易戰對韓出口影響有… 《中時晚間快報》日本地鐵沙林事…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。