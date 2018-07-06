社區居民齊心 澀水「水上平台．侏儸紀」大整修

2018年07月06日 17:06 中時 沈揮勝

澀水水上平台沿線，數十萬棵樹蕨密布，猶如恐龍洪荒時代，林務局特別在此立牌，命名「侏儸紀公園」。（沈揮勝攝）

「侏儸紀公園」解說牌。（沈揮勝攝）

林務局南投林管處整建水上平台步道，強化橋梁護欄、加設鋼纜。（沈揮勝攝）

澀水社區生之豐讓人驚豔。此為全球最稀有、日月潭地區獨有之「纖紅蜻蜓」。（沈揮勝攝）

全球最稀有的植物「台灣原始觀音座蓮」，在澀水現蹤。（沈揮勝攝）

巨大的藤蔓植物，「血藤」開花。（沈揮勝攝）

距日月潭約6公里的魚池鄉澀水社區，與附近的蓮華池、桃米里是台灣物種最豐的地區。社區後山的水上平台，數10萬株樹蕨密集分布，林務局立牌定名「侏儸紀公園」；而當地居民也珍愛此得天獨厚之天然環境，用心營造步道，為在地生態旅遊打開知名度。

最近幾年，通往水上平台的步道、棧道與枕木步階陸續腐朽，雖經社區理事長蘇水定、總幹事陳秋坤，以及蘇福來、盧薰遠、蘇武田、蘇義松等熱心居民不定期整理修補，但有些路段破損規模實非志工所能承擔，只好向林務局爭取幫忙。

在六月六日社區志工自力修建跨溪谷的竹管橋後，林務局南投林管處的承包商緊接著進駐，針對水上平台溪谷中之1號至4號橋護欄上的繩索，強化並更換為鋼纜，而接近步道末端的野溪支流，也將增闢1座小橋，以因應雨季溼滑時遊客行的安全。

另方面，步道末端轉右岸東側之山麓棧道，這幾年腐朽相當嚴重，社區總幹事陳秋坤向南投林管處爭取全面更新重建，也將於七月七日在魚池鄉體育會理事長劉啟帆所主辦之「勇闖大雁水上森林步道」活動過後，拆除舊料開工重建，預定在秋季竣工。

澀水社區發展協會建議，即起到十一月，右岸東側森林步道因棧道施作，通行相當不便；探訪水上平台請走金天宮西側（面對金天宮左邊）坡道，先上行、再下坡，進溪谷走左岸，工程對此路況影響不大、景觀依舊亮麗，但仍應小心通行。步道全線，年底恢復通暢。

(中時 )