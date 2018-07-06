籃球》想當嚴肅教練 林志傑激勵中華隊拚到底

林志傑認真帶著小學員訓練模樣。(展逸國際行銷提供)

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中時電子報
小學員的每個小動作，林志傑都很仔細親自指導。(展逸國際行銷提供)

連續第3年跟田壘、楊敬敏、曾文鼎、陳世念等好友舉辦「BE HEROES未來英雄籃訓營」的「野獸」林志傑，6日強調等到退役，應該想當1名比較嚴肅的教練，更鼓勵年輕學員與中華隊後輩，「不要害怕，帶著拚勁向前衝就對了！」

為了準備這次籃訓營，林志傑跟其他好友可說是費盡心思，早從3個月前，就開始拚命思考訓練課程，甚至數度開會討論分工，以及每個人負責的站點該教些什麼，「我真的花了不少時間去思考，也因訓練對象不同隨時做出調整。」

林志傑表示，沒想到擔任籃訓營教練，比自己打球還要累上許多，因為以前他只需要聽從教練指示，如今卻要努力思考用不同方式幫忙學員吸收，但他感覺過程相當有趣，也讓自己逐漸發現到底日後適不適合擔任教職工作。

「我想假如我當教練，因為平常都沒什麼笑容，所以應該是那種比較嚴肅的，但我強調訓練必須確實，」林志傑說，「我能給予學員的建議是，一步一步來就對了，就算可能面對不同方式的教練，只要展現正確心態就可以了。」

甚至林志傑也給中華隊小老弟一些建議，「不管之前戰績如何，反正就要繼續保持精神與態度，不要害怕！保持拚勁！我想現在還有不少年輕好手值得好好培養，相信中華隊日後必定會有更多突破，也可接受更多的挑戰。」

BE HEROES未來英雄籃訓營接下來將繼續在實踐大學體育館進行到8日，等到籃訓營一落幕，林志傑也要馬上回到中國CBA母隊浙江廣廈報到，想要親眼目睹野獸身影的球迷，就要等到明年才有機會了。

(中時電子報)

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