斷交仍要查！ 刑事局破獲多明尼加詐騙集團

2018年07月06日 17:28 中時 胡欣男

警方至詐團幕後金主家攻堅。（警方提供）

警方逮捕在台的幕後主嫌、會計等共犯，依詐欺與組織犯罪送辦。（警方提供）

內政部長葉俊榮下午於刑事局主持記者會，宣布經1年來努力，成功瓦解國人設在多明尼加共和國的跨境電信詐騙集團，1年來逮捕95人，包括本月初在台灣逮捕幕後金主吳姓地方角頭，共計查獲現金贓款近1000萬台幣，凍結價值約1億4000萬台幣的不動產10筆等不法獲利。

這是首度查獲國人在多明尼加從事跨境電信詐騙，去年檢警調合作偵辦此案時，研判嫌犯利用當時多國與我有邦交，雖然專騙大陸人，但不會被公安逮捕遣送至大陸。今年5月雖然我國與多明尼加斷交，但刑事局持續溯源，瓦解在台的幕後主嫌、金主，將此犯罪集團一網打盡。

刑事局表示，去年以大數據分析發現，國人赴多明尼加從事電信詐欺機房，經與多國警方情資交換並偵知機房位址，先於去年9月於多明尼加查獲詐欺機房，逮捕4名台籍犯嫌及1名多明尼加籍犯嫌。

經與多國檢方司法互助、檢視證物並持續追查後，發現該詐欺機房涉嫌自去年5月間於多國境內假冒電信客服及公安詐騙大陸地區民眾，規模甚大，且多數核心成員已返回國內躲藏。

檢警循線溯源，去年12月新北、台中、高雄及嘉義市等地同步執行首波行動，拘提金主、機房成員等23名犯嫌到案；今年1、3月再執行第2、3波行動，陸續拘提其餘未到案犯嫌47人。

今年5月，多國與我閃電斷交，刑事局仍持續追查詐團幕後金主，本月初執行第4波行動，成功拘提包含金主、主嫌、會計、機手等21名犯嫌到案。

警方說，41歲吳姓金主為台中地方角頭，他的妻子涉嫌擔任詐團會計，吳否認出資籌組詐團，辯稱係投資境外博弈事業，警方訊後依詐欺與組織犯罪送辦，檢方複訊後80萬元交保。

刑事局指出，今年陸續與斯洛維尼亞、克羅埃西亞、泰國、馬來西亞等國共同合作偵破多起國人赴海外從事電信詐欺案件，呼籲國人切勿心存僥倖。

(中時 )