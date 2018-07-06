北京新機場明年9月30日啟用

北京新機場效果示意圖。（摘自百度）

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新華社報導，中國民用航空局今天（6日）在北京新機場施工建設現場召開北京新機場工程竣工倒計時一週年建設與運營籌備攻堅動員會，發佈《北京新機場建設與運營籌備總進度綜合管控計劃》，明確北京新機場及其配套工程將在2019年6月30日竣工驗收，2019年9月30日投入運營。

動員會上，民航局局長馮正霖為北京新機場建設及運營總進度綜合管控計劃「攻堅路線圖」揭幕。他表示，自2014年12月動工以來，北京新機場主體工程和平行工程建設穩步推進，運營籌備工作實現良好開局，一座現代化國際樞紐機場框架已經展現在世人面前。

當前北京新機場建設已經進入關鍵節點攻堅期、施工安裝高峰期、運營籌備關鍵期。《綜合管控計劃》以北京新機場2019年9月30日投入運營為節點，確定了北京新機場工程建設與運營籌備總體目標，包括剩餘工程建設計劃、驗收準備工作及移交計劃、運營籌備工作及接收計劃、各相關專項計劃等，共梳理重點問題41個，識別計劃節點366個。

其具體內容包括：新機場北線高速公路工程於2018年12月具備通車條件；地面加油設施工程於2019年4月具備投入使用條件；新機場高速公路工程2019年6月具備通車條件。

開航時，北京新機場主體工程及配套工程正式投入運營；東航、南航基地核心工作區、生活服務區、貨運區及配套設施等一期工程投入使用；京雄城際鐵路正式投入使用；軌道交通新機場線、新機場高速公路和北線高速公路工程正式投入使用。

(中時 )

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