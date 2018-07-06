和洛馬搶生意 諾斯洛普要為日研發新戰機

2018年07月06日 17:26 中時電子報 楊幼蘭

3名消息人士透露，諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）在與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）較勁失利，未能幫美國空軍打造先進隱形戰機近30年後，如今打算為日本打造戰機，再度與洛馬一較高下。

據路透6日報導，對相關計畫有第一手消息的人士說，諾斯洛普很感興趣，除了已回覆日本的資訊徵求說明書（Request for Information，RFI）外，也與日本國防工業官員進行了初步討論。

要求匿名的消息人士透露，諾斯洛普提供了能提供日本下一代新戰機F-3的技術選單，但尚未做任何具體提案。

先前洛馬提案，將結合F-35與F-22的隱形戰機設計，為日本打造下一代戰機，而諾斯洛普可望加入戰局，報一箭之仇。

1991年時，洛馬靠F-22戰機提案，擊敗了諾斯洛普YF-23的「黑寡婦」（Black Widow）驗證機，贏得美國先進戰術戰鬥機（Advanced Tactical Fighter， ATF）豐厚的大單。

由於美國禁止F-22出口，僅供國內空軍使用，因此日本訂購了42架F-35戰機，以取代1970年代的老舊戰機。如今東京打算加購F-35，其中包括能在航母上垂直起降的F-35B戰機。

由於相關技術敏感，無論洛馬或諾斯洛普，都需要經過美國政府批准，才能將技術提供給日本。

(中時電子報)