高雄》陳其邁推火車站再造 建構「高雄表參道」

陳其邁下午宣布火車站周邊再造計畫，誓言建構「高雄表參道」。（林宏聰攝）

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陳其邁下午宣布火車站周邊再造計畫，獲得周邊八大商圈業者支持。（林宏聰攝）

高雄市府曾想比照香榭大道，打造中山路「美麗島大道」，推動10多年來成效仍不彰，高雄市長參選人陳其邁6日提出火車站周邊再造計畫，誓言建構「高雄表參道」，外界同樣質疑政策效果，但他強調，這次藉由鐵路地下化、還狀綠色交通網、八大商圈整合肯定能夠發揮加乘效果吸引人潮，評估至少創造5000個工作機會、500億產值。

陳其邁6日下午在捷運美麗島站舉行記者會，提出高雄車站新門戶計畫，他說，4歲那年搬到高雄，第一印象就是高雄火車站前噴水池的鯉魚塑像，與其他城市蔣公、國父銅像不同，展現高雄的熱情活力，如今面臨鐵路地下化完工，全新的高雄火車站即將落成，他對恢復火車站榮景充滿信心。

他指出，高雄新門戶計畫分為5大行動，首先是未來高雄車站4棟商業複合式大樓，分南北2階段興建；其次，將原本的中山路、博愛路打造成「高雄表參道」，搭配熱和街、九如路、建國路、八德路、七賢路、六合路，共一豎六橫街廓整體改造，形成綠蔭、主題廣場、徒步區、公共藝術新樣貌。

此外，搭配打造環狀綠色交通網，結合智慧型停車場導航管理系統，同時改造周邊各有特色的八大魅力商圈，導入行動支付等智慧科技，便利外國觀光客及年輕人消費。

陳其邁強調，5大行動是與在地商圈店家、學者專家討論構思2年才成形，完全是由下而上的政策建構，經過縝密評估，預計可創造超過5000個就業機會、500億元產值，「而且只會更多、不會更少！」

另外，陳其邁上午到大寮進行傾聽之旅，獲大寮區農會理事長邱永成、常務監事黃景福、總幹事洪採梅力挺，在地立委林岱樺也陪同造勢。

(中時 )

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