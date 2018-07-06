松山盃》高國豪展全能身手 U20聯隊全勝封王

2018年07月06日 17:36 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

人氣王高國豪（左）是國內球迷關注的焦點，松山盃他也用好身手協助U20聯隊全勝封王。（松山盃提供）

2018臺北市松山盃國際城市高中男子籃球邀請賽，今天進入到最後一天賽程，受到球迷歡迎的U20聯隊，在高國豪單場5記三分球，以及全場25分、4籃板、4助攻、3抄截全能表現加持下，96：60及輕取高雄市三民家商，以7戰全勝之姿封王。

賽後大會頒發最佳五人，由高國豪、U18聯隊林彥亭、松山高中李毓辰、福岡第一高校史提夫（Kubema Joseph Steve）及明成高校木村拓郎入選，另外各隊也選出這屆賽事的最佳鬥士，U20聯隊由「小丁」丁聖儒當選，U18聯隊則是陳范柏彥，以及松山高中李毓辰、高苑工商楊皓韋、能仁家商莊瑋杰、三民家商黃峻斌、明成高校越田大翔、福岡第一高校小川麻斗。

結束第一年美國行的高國豪，挾著在HBL高中籃球聯賽累積的高人氣，回台灣參加松山盃，賽後總是吸引許多球迷合照、簽名，結束松山盃之後，他要回美國參加一個為期三天的showcase，會有不少大學教練到場觀察選手，「不過這也是我第一次參加，還有很多狀況不太了解，只想盡力展現自己，希望讓大學教練見識我的身手。」

高國豪也說，雖然有2、3間學校再接觸，不過情況還不明朗，暫時還不確定下一步，參加完這場Showcase後他會再回台，然後8月中再赴美處理相關事宜。

這次高國豪加入U20聯隊，接受女教頭謝玉娟指導，「小娟姐」透露兩人「波長接近」，相處起來很愉快，高國豪補充，藉這一個星期的相處，讓他能多了解其他教練及同時期其他球員的個性、球風，對他也是很好的收穫，至於七場比賽打下來，他認為狀況還不錯，「不過有些技巧還有進步空間，像是防守，以及利用較簡單的方式去得分，不要有過多的運球。」

(中時電子報)