復交月餘　大陸副總理胡春華將訪布吉納法索

2018年07月06日 18:39 中時 藍孝威

大陸外交部發言人陸慷今天（6日）主持例行記者會，宣佈胡春華副總理將訪問非洲友邦布吉納法索。陸布兩國復交剛剛一個多月，這次大陸政府代表團訪問布國有什麼特殊的意義？

陸慷回應稱，5月26日，大陸和布吉納法索在北京簽署兩國復交聯合公報，正式宣佈恢復大使級外交關係。中布復交後，兩國關係發展順利，各部門全面恢復交往聯繫，各領域合作有序展開。布吉納法索總統卡博雷將應邀出席於今年9月召開的中非合作論壇北京峰會。

陸慷表示，胡春華副總理即將對布吉納法索的訪問是陸布復交以來首個大陸政府代表團往訪，距離復交僅僅1個多月時間，體現了陸布兩國政府對雙邊關係的高度重視。

陸慷表示，胡春華副總理訪布期間，將會見卡博雷總統，同蒂耶巴總理舉行會談，就陸布關係、陸非合作論壇北京峰會以及共同關心的其他問題交換意見。胡春華副總理還將同布方領導人共同出席大陸駐布吉納法索使館開館儀式。

陸慷表示，事實證明，陸布復交完全符合兩國人民的根本和長遠利益，將為布吉納法索國家發展開闢更廣闊前景，為布人民帶來實實在在的福祉。陸方相信，此訪將為增進兩國政治互信，全面推進各領域友好合作，深化兩國人民的瞭解和友誼發揮重要作用，為陸布關係未來發展注入強勁動力。

(中時 )