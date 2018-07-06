70年代迄今無敵！俄661型核潛艦速度超80km／hr

俄羅斯661型K-162號「見血封喉樹級」核潛艦。(圖/俄國國防部)

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俄羅斯661型K-162號「見血封喉樹級」核潛艦。(圖/俄國國防部)

俄羅斯661型K-162號「見血封喉樹級」核潛艦，1963年在北德文斯克造船廠開工建造，1968年下水，並於1969年12月31日交付俄國海軍，開始服役。

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這艘核潛艦是鈦結構艦體。由於鈦結構艇身造價相當昂貴，被俄國海軍內部戲稱它是「金魚」。最後它在1988年12月退役，並於2010年3月5日開始在北德文斯克造船廠拆解。

根據《俄羅斯衛星網》(The Sputinik News)引述俄國國防部網站發布的「俄羅斯武裝部隊記錄簿」指出，1970年12月18日的測試中，661型核潛艦曾以97%的堆功率創造出44.7節的水下航行速度，也就是超過每小時80公里的速度打破世界紀錄，這項紀錄保持至今都沒有被打敗。因為目前最現代化的潛艦水下航行速度大約30節，也就是大約每小時55公里左右。相較之下，俄羅斯661型核潛艦的記錄依舊遙遙領先。

此外，661型核潛艦可以裝備10枚水下發射的SS-N-7反艦飛彈，是世界上第1種能夠從水下發射飛彈的巡弋飛彈潛艦，最大發射深度為30公尺。飛彈射程80公里。

但由於它的噪音大、結構複雜，加上造價實在太過高昂，最後沒有投入批量生產。後來被670型鰩魚級飛彈核潛艦所取代。

(中時電子報)

文章來源：RF武裝部隊記錄簿

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