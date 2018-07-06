命懸一線！ 父為子CPR急救 醫師接力撿回一命

2018年07月06日 17:37 中時 曹婷婷

急救不是等到救護人員才做，第一時間搶救到醫療人員接手搶救，每一個環節不Lose，倖存者健康活著的機率越高！奇美醫學中心急診部每年救治許多命垂一線急診患者，但健康存活僅個位數，面對諸多遺憾，院方倡導「生命之鏈」，包括早期求救、CPR、電擊去顫、高級救命術及醫院整合復甦後照護。

台南一日年僅20歲李姓男子，某日工作下班感到身體不適、呼吸不順，警覺性很高的李父半夜驚見兒子突然失去意識，趕緊幫兒子施作心肺復甦術（CPR），並打119求救，李男被送往奇美醫學中心搶救時，已無呼吸心跳，院方判定心律不整，接手搶救，將人從死神手中搶回來，住院20多天才出院。

奇美醫學中心急診醫學部主治醫師蔡長志指出，這名患者家屬及早發現求救、實施CPR，消防局救護人員緊急送醫，最後由醫院接手搶救的過程，10多分鐘的過程急救不曾中斷，體現了「生命之鍊」接棒的最佳案例，患者最後出院更是自己走出醫院。

他強調，通常到院前失去呼吸心跳的患者，最怕的就是家屬在等待119過程，沒有做任何急救措施，這關鍵的4到6分鐘就是腦部是否缺氧的關鍵。蔡長志說，當心跳停止後若沒有及時處理，4至6分鐘腦部就會因缺氧而受損，10分鐘後，大腦極有可能永遠死亡，及早CPR就能減少患者腦部損傷情況。

蔡長志說，根據研究，每人平均1天有60％時間和家人及朋友相處，「學會CPR救治的可能就是自己的親人」。他說，急診每年搶救無數病患，但多數未必有前端的即時搶救作為，少了這一道手續，後面即使人命救回來，但也可能面臨腦部缺氧傷害的遺憾。

(中時 )