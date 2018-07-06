競選總部地點 兵家必爭要塞

2018年07月06日 17:50 中時 陳育賢

國民黨新竹市長參選人許明財選定靠近市區的中正路、市議會對面透天厝1樓成立競選總部。（陳育賢攝）

選擇競選總部地點常讓參選人傷透腦筋，原因是好的總部可能左右選戰結果，帶你上天堂，不論是人潮、門面氣勢、停車甚至風水與參選人八字等，都會被納入考慮。

目前有意參選市長的包括議長謝文進已選定東大路、經國路口的交通樞鈕要道旁，許明財在市議會正對面斜望市長室，爭取連任的林智堅還未宣布，不過外界認為應該還是選定此屆成功翻轉選情的演藝路文化局旁，另，黃源甫在中央路，蔡仁堅則還未公開宣布。

過往新竹市最熱門的總部地點，莫過東門城圓環邊的數百坪大空地，由於面積夠廣，不僅總部空間可做多功能運用，門面也寬夠氣勢，外頭還有暫時停車空間，加上是人潮出入最頻繁的路段，根本就是活招牌之地，過去一直都是候選人的最愛，包括立委柯建銘、前市長許明財及多位重量級候選人都曾選定此「福地」當總部。

但自從兩年前此次蓋起大樓後，竹市參選人就少了1個最市中心的競選總部用地。

此次謝文進競選總部選定在東大路、經國路、水田街口的大樓1樓，並預定於11日在此召開宣布參選市長記者會，至於總部則將在正式登記為候選人後成立。

此地位處交通要道樞紐，也有活招牌的效果，另大樓面寬3個店面寬，氣勢非凡，而附近有包括文化局與周邊、東大立體停車場及民營停車場等3座停車場，交通、停車都相當方便。

許明財則是在中正路市議會對面，斜對面就是市政府，頗有在最前線作戰，跨過馬路就能進軍市府之感。而其停車方面也有北大路停車場可運用，交通停車也方便。

至於林智堅目前雖尚未公布競選總部位置，但4年前讓他一舉扭轉戰局的演藝路「作戰總部」，應該仍是不二之選，而之前的立法委員選戰，柯建銘也是選擇在此，同樣高票當選，該大樓的1樓也被認為有福地之相。

(中時 )