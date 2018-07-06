日本妹遊彩虹眷村淋成落湯雞 警帶回派出所躲雨

2018年07月06日　台中市▲台中市警局第四分局派出所員警，4日巡邏時發現二女因大雨淋成落湯雞，且似乎迷路，上前提供協助。（黃國峰翻攝）

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2018年07月06日　台中市▲二位日籍女商務客4日遊彩虹眷村，遇雨獲警方協助，二女感謝警方協助，說這是這次台灣出差最美好回憶。（黃國峰翻攝）

利用出差空擋，2名日籍女子，遊彩虹眷村，沒想到早上出門時晴空萬里，遊玩彩虹眷村卻下起大雨，被淋成落湯雞，員警巡邏發現帶回派出避雨，讓二人覺得中華民國台灣警察的善心是這次台灣出差最美回憶。

台中市警局第四分局春社派出所員警日前上午巡邏時正值下大雨，發現春安三街與嶺東南路口，有2名女子站在路旁四處張望，其中1位以外套覆蓋頭部充當雨傘，員警認為二人可能迷路，於是上前關心，原來二人是日本人，以英、日語方式表示，早上出門時沒帶傘，沒想到現在下起大雨，一時之間也找不到計程車，正不知所措，還好員警適時出現。

由於雨勢越來越大，員警先帶二女到派出所躲雨，並代叫計程車，其中28歲的NANA表示，她們是來台灣出差，因為彩虹眷村在日本知名旅遊網站H.I.S被日本網友票選為「台灣最想去的拍照景點」之一，所以趁出差空檔到彩虹眷村拍照，沒想到會遇上大雨，只好利用外套擋雨四處找計程車。

女警鄭欣妮幫忙聯絡計程車，並告知計程車司機二女住宿飯店地址，上車前二女高興與警方合照，並頻頻向警方答謝，並說彩虹眷村絢麗外，警察也很和善，是這趟台灣出差，最美回憶。

(中時 )

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