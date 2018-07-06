海豚直升機不能降落台南艦？ 檢方驗收甲板符合標準

2018年07月06日 17:49 中時 李文正

前年海巡署2000噸救難艦台南艦爆發貪瀆弊案，3名官員涉嫌驗收放水，導致10噸重的黑鷹、5噸重的海豚直升機無法降落甲板，救援能力遭受質疑，士林地檢署偵結，2013年1月終案驗收，期間有經挪威驗船協會審查符合標準，官員驗收台南艦、新北艦過程並無瑕疵，甲板厚度也高於美國海軍標準，去年10月多次降落海豚直升機，驗收並無不法，予以不起訴。

時任海巡總局船務組警監組長黃漢松、監造科長吳瑞祥及技正林榮邦，遭調查局指控3人涉嫌圖利造船廠傷，以及飛行甲板認證工程，連同新北艦也有相同問題，花費14億，卻因為甲板厚度不夠，不能降落空勤總隊先進的黑鷹以及海豚直升機，涉嫌圖利聯合船舶中心以及中信旗下的高頂公司。

調查局搜索後，時任海巡署洋總局局長隔年辦理退休，但檢察官調查後發現，合約提及要能負荷10噸直升機降落，並未要求取得專業單位認證，空勤總隊考量安全，要求認證才願意降落，官員因而發包給挪威一間公司認證，多支付600多萬。

檢察官調查，依照美國海軍設計資料計算，飛行甲板的厚度，至少要有1.5公分厚，而台南艦、新北艦厚度都已達到，海巡署並非造船單位，委託聯合船舶中心驗收合情合理，就算監造單位未善盡監督，並不能說3人就是圖利船舶中心。且去年10月26日、30日，海豚直升機在小港基地、小琉球外海，執行多次降落任務，甲板強度並無暇此，3人並無圖利、偽造文書犯行，應予以不起訴。

(中時 )