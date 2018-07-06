《中時晚間快報》日本地鐵沙林事件主謀 麻原彰晃等7幹部今執行死刑

日本地鐵沙林事件主謀 麻原彰晃等7幹部今執行死刑

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中時電子報
綜合報導

◎日本地鐵沙林事件主謀 麻原彰晃等7幹部今執行死刑

日本法務省6日上午下令，針對地下鐵沙林毒氣事件等恐攻的主謀，奧姆真理教教祖麻原彰晃(本名松本智津夫)，在東京拘留所執行死刑。2006年9月死刑定讞至今已歷經11年又9個月。奧姆真理教於1989年犯下律師滅門血案，1994至95年策劃執行松本沙林及地下鐵沙林事件等一連串事件，導致29人死亡、6500人受害一度造成日本社會的恐慌。

◎公司法修法三讀通過 SOGO條款確定無法追溯

立法院臨時會剛剛三讀通過《公司法》修正案。其中，最受關注、俗稱「SOGO條款」的第九條修正，因攸關遠東集團董事長徐旭東經營權，儘管三讀條文將公司設立或其他登記事項有違刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定由中央主管機關撤銷或廢止其登記，但在民進黨團堅持修法不得溯及既往的狀況下，此次修法對SOGO公司並不適用。換言之，徐旭東的經營權將不受此次修法有任何影響。

◎川普撂話後續對陸徵稅 陸嗆將反擊

美國總統川普稍早已確認，將在格林威治時間週五4時01分（北京中午12時起）對陸340億美元(約合台幣1兆元)商品加徵關稅，並警告大陸，後續的徵稅「等著你」。對此，大陸商務部痛批，美國發動經濟史上最大規模貿易戰，是典型的貿易霸凌主義，大陸將被迫作出必要反擊。

◎五月天全球嗨破百場 小巨蛋演唱會氣勢驚人

五月天5日在台北小巨蛋的「M COUNTDOWN in TAIPEI」演唱會上，面對台下大批韓團粉絲，他們仍展現驚人氣勢，令節目總導演超感動，特地趕往休息室向五月天打招呼，導演表示：「一直都很想邀請五月天參加MAMA（頒獎典禮），希望能快點再見到你們。」

(中時電子報)

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