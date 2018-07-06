扮魔鬼玩交易《願望咖啡館》義影帝嚇到影后

扮魔鬼玩交易，《願望咖啡館》義影帝嚇到影后。（海鵬提供）

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馬斯坦德的冷酷演出，讓10位影帝影后對他改觀，被嚇到「不敢再對他掏心掏肺」。（海鵬提供）

以燒腦賣座片《完美陌生人》爆紅的義大利影帝瓦里歐馬斯坦德（Valerio Mastandrea），與該片導演保羅傑諾維西（Paolo Genovese）再度合作，在新片《願望咖啡館》（The Place）扮起能助人圓夢的「魔鬼」，但代價卻得殺人、搶劫，甚至獻身，直踩道德底線。

有趣的是，如此荒謬暗黑的交易條件，觀眾竟趨之若鶩，讓該片在義大利飆出二億台幣好票房。反倒是他在片中的冷酷演出實在太過懾人，讓一起飆戲的10位影帝影后從此對他改觀。在片中飾演修女的威尼斯影后艾巴羅爾瓦雀（Alba Rohrwacher），就笑說自己都被嚇到「不敢再對他掏心掏肺」，讓馬斯坦德大喊無辜！

擁有義國影壇「男神」封號的馬斯坦德，不僅是帥氣熟男，更因演出《完美陌生人》發燒片爆紅國際。曾二度榮膺義大利金像獎影帝的他，卻認為演出《願望咖啡館》是他從影20年來最大挑戰。原來他片中飾演的角色，表面看似幫走投無路的人雪中送炭，實際上卻是「趁火打劫」挑戰人心道德底線，儼然是魔鬼化身，連他自己看完劇本都被嚇到。有趣的是，馬斯坦德本身形象與該角色相差甚大，讓他坦言得「昧著良心演出」，才敢跟所有對戲的影帝影后大開條件。敏感的他更說，演完該片大家對他都有陰影，「連看我的眼神都變了」，該片劇情挑戰人心所帶來的震撼可見一斑。

這部題材新穎刺激的新片《願望咖啡館》，劇情描述一名專門助他人圓夢的神秘男子（瓦里歐馬斯坦德 飾），每天都出現在願望咖啡館裡，吸引形形色色的人登門拜訪。沒想到要他達成願望的交換條件，竟是要人們上街搶劫、偷竊，甚至得去找人獻身，讓每個找他協助的人都陷入天人交戰。特別的是，這些看似無關的「任務」，竟如蝴蝶效應般環環相扣，最後出乎所有人意料，竟還完成了請託者的願望，劇情轉折絕妙，讓人大呼神奇。馬斯坦德在片中不僅看盡人們千奇百怪欲望，更逼出他們心底最暗黑一面，精彩程度獲媒體Cinematografo「勾出永恆罪惡」的另類好評。

有趣的是，《願望咖啡館》全片都在一座咖啡館場景拍攝，馬斯坦德片中也從來沒離開過這家「願望咖啡館」，卻頭腦清晰、掌握每個人的動向。原來全倚賴一本巨型的魔幻筆記本、能記下所有人發生的事，讓他一邊喝咖啡、一邊能掌控所有人動向，還妙喻該筆記本上知天文、下知地理，還能洞察人心「比iphone還厲害」。該片雖刺激卻也浪漫，片中迷人神祕的馬斯坦德，還吸引了咖啡店老闆娘（莎賓娜費蕊麗 Sabrina Ferilli 飾）注意，不僅不時奉上咖啡來搭訕，片中一場兩人試探彼此、充滿挑逗的精彩對手戲，更讓他以該片七度榮獲了義大利金像獎最佳男主角提名。這部橫掃義大利金像獎8項大獎提名的電影《願望咖啡館》，將於7月20日在台上映。

(中時 )

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