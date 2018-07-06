華東台校返台授課 教育部：歡迎同學回台升學

2018年07月06日 17:57 旺報 李侑珊

華東臺商子女學校利用暑假時間，2至6日特別為高二、國二的248位學生，在實踐大學辦理「親近家園、深耕學習」學生暑期返台授課活動，讓學生更直接瞭解臺灣地理風情、歷史文化、社會發展與民主法治的情形。

華東台校返台授課活動，6日下午辦理結訓，教育部國際暨兩岸教育司張金淑副司長、陸委會劉嘉恆專門委員，受邀參加結訓。

張金淑表示，教育部了解台商家庭、同學以及學校，在大陸也並不容易，所以教育盡量給予最大的支持，她希望同學能利用返台授課這段時間，多認識台灣，多看看台灣的美，將來希望同學們都能回台灣升學。

華東台校位在上海與昆山交界，學生均是隨父母在大陸讀書生活，在台灣生活時間較少，對台灣文化、環境、人文的認識機會有限。因此在教育部、陸委會的支持下特別辦理「返台授課」活動，就是讓這些學生能更進一步的認識台灣。

華東台校每年暑假，都安排高二及國二學生回台，參加返台授課活動。活動由該校規畫並與實踐大學合作辦理，在5天4夜的活動中，安排台灣歷史、地理與公民等主要的學科課程，還涵蓋了自然生態、資訊科技、美學創意、探索教育、生活禮儀、體能活動及實地參訪學習等。最值得一提的是高中部學生安排步槍實彈射擊，強化全民國防意識，這是境外學校學生，很難得的機會可以和台灣的高中相同的學習活動，另外每天早晨的升旗典禮是活動的最大特色。

參加活動的高二學生羅承彥和張瑀舫，從小就在大陸生長，每年都只有寒暑假時間回台灣，對台灣了解不多，返台授課給他們機會更深入的認識台灣。羅承彥並說，升旗典禮給他的印象最深刻，因為在大陸沒有機會唱國歌及升旗的儀式，所以唱國歌時就比較激動。張瑀舫則說，實彈射擊讓他難忘，另外配合實踐大學的課程，她最喜歡的就是未來適性發展及對大學的瞭解，這對他的幫助很大。就讀國二的曾薏庭是在大陸出生，這次課程台灣歷史特別講到台灣的傳統民俗，讓他印象深刻也對台灣歷史文物更加瞭解。

華東台商子女學校校長王先念表示，大陸台商學校「學生暑期返臺授課活動」，是教育部及陸委會支持的重要活動，讓在大陸的台商學校落實教學的完整性。

王先念強調，台校學生7成回到台灣讀大學，對台灣的母文化要有更深的瞭解，返台授課這樣的活動實在是很重要，對學生的幫助也非常大，特別感謝教育部及陸委會在各方面的支援，是活動辦的圓滿重要因素。

(旺報 )