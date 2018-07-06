哆啦A夢Big City過暑假精采玩藝樂翻天

新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）
新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）
新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）
新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）

小朋友們最愛的哆啦A夢現身新竹市Big City巨城購物中心過暑假囉！Big City此次特別打造全年齡層的歡樂園地，即日起推出全台唯一大型主題活動「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。

Big City遠東巨城購物中心創藝大樓1F創藝廳，即日起至7月29日舉辦全台唯一的「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」主題活動，其中，電影經典探險場景真實呈現，小朋友們還可登上「大雄奧拉號」，想像航海冒險的刺激感，其中6米高的巨型哆啦A夢更是吸睛。

另，展場遊戲區更有AR實境遊戲，讓親子們體驗與哆啦A夢一起在海中尋寶的趣味，而主題商店多款限定商品，則歡迎收藏家一起來挖寶，活動期間每周六有人偶拍照見面會，憑會場消費不限金額發票即可和哆啦A夢與大雄等好朋友們合影。

緊接著在8月16日至19日有亞洲最大規模、最具影響力的「Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，將以Big City為中心將阿卡貝拉美麗聲音擴散至新竹各個角落，1系列動人絕美的世界級美聲饗宴精彩可期。

此外，8月還有青少年朋友最愛的熱音、街舞大賽以及青少年國樂團表演，包括8月11日第6屆「我式搖滾Rock My Way」坤泰盃青少年熱音大賽熱血飆唱。8月22日有宜蘭青少年國樂團系列巡演。8月26日有新竹市刑大街舞大賽，歡迎民眾來Big City享受假期倒數時光。

另，多國美味餐點在Big City也能1次滿足，其中，7樓主題餐廳「Big Pier大碼頭」美式手抓海鮮餐廳已全新開幕；日式定食「YAYOI彌生軒」推出夏季限定餐點；4樓桃竹苗獨家港式飲茶「點點心」眾多創意港點深受消費者喜愛。

7樓「銀湯匙泰式火鍋」推出暑假兩人同行即可以10元加購月亮蝦餅；義式料理「Bellini Pasta Pasta」推出期間限定4人套餐。

(中時 )

華東台校返台授課 教育部：歡迎… 觀光護照發行10萬冊 整合吃喝玩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。