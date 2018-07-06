哆啦A夢Big City過暑假精采玩藝樂翻天

2018年07月06日 17:57 中時 陳育賢

新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）

新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）

新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）

新竹市Big City即日起推出「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。（陳育賢攝）

小朋友們最愛的哆啦A夢現身新竹市Big City巨城購物中心過暑假囉！Big City此次特別打造全年齡層的歡樂園地，即日起推出全台唯一大型主題活動「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」，歡迎大小朋友一同來跟大雄、哆啦A夢等一起放暑假。

Big City遠東巨城購物中心創藝大樓1F創藝廳，即日起至7月29日舉辦全台唯一的「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」主題活動，其中，電影經典探險場景真實呈現，小朋友們還可登上「大雄奧拉號」，想像航海冒險的刺激感，其中6米高的巨型哆啦A夢更是吸睛。

另，展場遊戲區更有AR實境遊戲，讓親子們體驗與哆啦A夢一起在海中尋寶的趣味，而主題商店多款限定商品，則歡迎收藏家一起來挖寶，活動期間每周六有人偶拍照見面會，憑會場消費不限金額發票即可和哆啦A夢與大雄等好朋友們合影。

緊接著在8月16日至19日有亞洲最大規模、最具影響力的「Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，將以Big City為中心將阿卡貝拉美麗聲音擴散至新竹各個角落，1系列動人絕美的世界級美聲饗宴精彩可期。

此外，8月還有青少年朋友最愛的熱音、街舞大賽以及青少年國樂團表演，包括8月11日第6屆「我式搖滾Rock My Way」坤泰盃青少年熱音大賽熱血飆唱。8月22日有宜蘭青少年國樂團系列巡演。8月26日有新竹市刑大街舞大賽，歡迎民眾來Big City享受假期倒數時光。

另，多國美味餐點在Big City也能1次滿足，其中，7樓主題餐廳「Big Pier大碼頭」美式手抓海鮮餐廳已全新開幕；日式定食「YAYOI彌生軒」推出夏季限定餐點；4樓桃竹苗獨家港式飲茶「點點心」眾多創意港點深受消費者喜愛。

7樓「銀湯匙泰式火鍋」推出暑假兩人同行即可以10元加購月亮蝦餅；義式料理「Bellini Pasta Pasta」推出期間限定4人套餐。

(中時 )