日本青森八戶市長來訪 高市副市長史哲力邀參加港灣論壇

日本青森縣八戶市長小林真（左三）6日來訪高市府，副市長史哲（右五）力邀參加港灣城市論壇。（柯宗緯翻攝）

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日本青森縣八戶市市長小林真6日率領拜訪團，造訪高雄市府拜會副市長史哲，雙方就港市合作議題互相交流。高市府主辦「全球港灣城市論壇」9月底將展開，史哲當場力邀小林真屆時再訪高雄，一同交換港灣城市治理經驗，凝聚台日城市友好合作關係。

小林真今率領青森縣縣土整備部理事、八戶港振興協會與企業界代表等一行20餘人拜會。八戶港是日本青森縣最大港口，與高雄市同為工業城市，無論產業結構與城市發展皆有相似背景。

史哲向日本賓客說明，近年來高雄致力推動產業轉型與港灣改造，促進傳產升級的同時，也積極加速發展數位內容、會展觀光、體感科技等新興產業，而隨著亞洲新灣區基礎建設相繼完成，成功為市民創造嶄新水岸生活空間。

高市舉辦「全球港灣城市論壇」將於 9月25日至27日舉行，屆時日本大阪市、神戶市、四日市等各國城市代表，及港務專業領域專家學者與會；史哲當場力邀小林真再次共襄盛舉，小林真感謝市府熱情接待及安排豐富參訪行程。

日本團拜會後，高市經發局安排實地走訪亞洲新灣區港埠旅運中心、市圖總館、高雄展覽館與棧貳庫，並到智崴公司體驗獨步全球「飛越高雄」飛行模擬機，用VR體感科技感受港市蛻變轉型歷程，八戶市貴賓對港都留下深刻印象。

(中時 )

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