薩諾斯掛保證 《怒火邊界2》口味更重

2018年07月06日 17:58 中時 潘鈺楨

傑佛瑞唐納文、霍華德費格遜、班尼西歐岱托羅與喬許布洛林一同飆戲。（CATCHPLAY提供）

近來美國與墨西哥邊境的移民問題爭議不斷，美墨邊界又成為國際矚目的話題，而描述美墨邊界爾虞我詐、以暴制暴的毒品戰爭大獲好評的動作驚悚電影《怒火邊界》（Sicario）續集《怒火邊界2：毒刑者》（Sicario: Day of the Soldado），由近年片約不斷的《復仇者聯盟3》「薩諾斯」喬許布洛林（Josh Brolin）和坎城影帝班尼西歐戴托羅（Benicio Del Toro）再度領銜主演。這一集雖少了上一集的聯邦探員艾蜜莉布朗（Emily Blunt），但喬許布洛林向觀眾掛保證這一集絕對比上一集精彩，他說：「這一集非常重口味，有更多暴力火拚的動作場面，人物刻劃則更加深刻，拍攝規模更宏大壯觀。」本片在美國上映首週末即躍上新片票房冠軍，上映7天至今票房已達2632萬美金（約相當於台幣8億元）。

《怒火邊界2：毒刑者》由奧斯卡提名編劇泰勒謝里丹（Taylor Sheridan）再度操刀，並由擅長刻劃黑幫和警匪暴力題材的義大利名導斯蒂法諾索利瑪（Stefano Sollima）執導。描述喬許布洛林飾演的美方探員為了對抗惡名昭彰的毒梟，決定用極端手段直搗毒窟，遂指派冷血殘酷的前特工人員班尼西歐戴托羅綁架毒梟的女兒，卻在荒野黃沙的美墨邊界演變成一場腥風血雨又驚心動魄的血戰。

《怒火邊界2：毒刑者》不僅延續上一集的驚悚和壓迫氛圍，更增加許多激烈火爆的衝突與槍戰，更為血腥和殘酷，而上一集導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）看過這一集後，極力讚揚本片讓他非常懾服，他說：「索利瑪拍了一部精彩絕倫的續集傑作，我看完之後震驚不已。」

《怒火邊界2：毒刑者》描述美墨邊界的毒品交易日益嚴重，販毒集團愈發囂張，不僅非法走私毒品，甚至偷渡恐怖分子進入美國。聯邦探員麥特（喬許布洛林飾）決定再次聯手神秘的前特工人員亞歷山卓（班尼西歐戴托羅 飾），一起對抗毒窟軍團，更不惜引起一場戰爭！電影將於8月3日在台上映。

(中時 )