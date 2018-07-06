台東》選舉稿 里長轉戰議員 最年輕台東縣議員參選人

黃治維盼翻轉台東。（楊漢聲攝）

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本屆里長選舉以黑馬之姿當選的黃治偉，年底又決定投入議員選戰。36歲的他，是這次台東縣最年輕的縣議員參選人，他給自己20年時間投身政治這條路，盼能翻轉台東，為台東帶來改變。

黃治維畢業於國立中正大學化工所，曾在聯電南科廠、長春石化集團等擔任工程師，也曾從事餐飲事及食材物流業。里長選舉意外出線，以1586票擊敗對手的1359票，成為台東最年輕的「里長伯」;這次投身議員選舉獲得民進黨提名，前景看好。

黃治維表示，擔任里長後發現，從政人員擁有權力可改變一個地方，他投身議員選舉就是想為地方爭取更多建設，為人民解決問題。

擔任新生里長3年多時間，發現社區問題不勝枚舉；黃志維語重心長的說，「如果有能力解決問題的人不站出來，這些問題就永遠存在」。里長任內，他積極推動社區路平專案，完成里內大部分道路重整，這些或許是小事，但對在地民眾來說，卻是貼近生活、最「有感的」大事。

善用臉書行銷，黃志維說，現下幾乎人人都有臉書，讓聯繫變得更便捷；公僕透過臉書可讓民眾知道你是否有在做事，也能更「迅速」的收到民眾請託、傾聽民眾需求，來完成公眾事務。

政資歷短暫，為何轉換跑道投入議員選戰？黃志維說，他給自己20年時間，看政治這條路能走到什麼地步，希望能透過改變翻轉台東，讓故鄉更加幸福。

(中時 )

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