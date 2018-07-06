總統教育獎 蔡英文：政府努力協助孩子發揮天賦

2018年07月06日 18:35 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今下午主持「2018總統教育獎頒獎典禮」，總統致詞時，肯定獲獎同學都是努力翻轉逆境的鬥士；並表示，每個人的故事與精神都值得社會大眾了解和學習，並強調政府要努力協助每個孩子發揮天賦、突破障礙。

總統致詞時指出，從她上任以來，每一次頒發總統教育獎，同學們的故事、奮鬥的歷程，都令人非常佩服和感動。今天在場的每一位同學都是努力翻轉逆境的鬥士，她恭喜大家獲獎。

總統提到，今年有3位同學是第2次獲獎，這代表著他們在不同的學習階段都持續堅持努力、發光發亮。

總統特別肯定所有獲獎同學。像是就讀輔仁大學影像傳播學系的李怡潔同學，從小罹患漸凍症，她在小學時第一次獲得總統教育獎。這些年來，怡潔的故事鼓舞了許多人。上大學後，她也出書分享經驗，期許要接下各地的公益演講。總統希望，再一次獲獎能夠帶給怡潔更大的力量，完成她身為傳播人傳遞經驗的理想。

總統也表揚來自台中喀哩國小的柯虹宇同學，她的詩和故事，也被拍攝成公益短片。無法說話的小宇，努力克服了腦性麻痺多重障礙，透過鍵盤來溝通和創作，獲得第15屆文薈獎。小宇不僅展現了傑出的文采，也讓我們看到她努力不懈的精神。

總統也恭喜新北市三重高中的林禹龍同學，即將成為臺大電機系的新鮮人。禹龍來自單親家庭，遇到媽媽重病、外婆中風的困境，他努力幫忙家計，除了照顧家人，也關懷弱勢團體，期許禹龍上大學後，能夠繼續努力，傳遞正向的能量。

總統表示，嘉義縣和順國小的王偵菱同學也是小小年紀就「姊代母職」，照顧家人並幫忙家裡務農種瓜。現在她是國語日報認證的小作家，也是縣級認證的小鐵人。聽說偵菱特別畫了一張畫要送給她，她很期待看看畫作。

總統說，桃園中壢國中的林家慶同學，在單親家庭長大，因為林爸爸的指導和鼓勵，家慶在全國滑輪競賽嶄露頭角。去年林爸爸突然過世，家慶克服傷痛，加倍努力，在今年的總統盃全國溜冰錦標賽奪下金牌。總統特別鼓勵家慶表示，林爸爸一定非常以他為榮，希望他繼續努力當上國手。

總統強調，今年共有56位同學的故事和精神，都值得社會大眾去了解和學習，這也是舉辦總統教育獎的意義。像是世界羽球球后戴資穎，今年也獲獎。小戴認真打拚，熱心參與體育公共事務，回饋社會的努力，大家都有目共睹。但戴資穎因在參加印尼羽球公開賽，無法來到現場，總統特別為她的比賽加油。

還有一位來不及領獎的邱湘云同學，總統特別向她的家人致意。11歲的湘云罹患了3種癌症，在今年5月離開人世。湘云在世時，從不向命運低頭，把握所有學習機會，要讓更多人知道她積極樂觀的精神。獲獎同學也就像湘云一樣，面對生命中的挑戰，都拿出勇氣和毅力，努力開創自己的人生，也成為其他人學習的榜樣。

最後，總統感謝所有家長和師長的付出，給孩子最大的支持。每一年的總統教育獎，都提醒政府要努力協助每個孩子發揮天賦、突破障礙。總統也希望這個獎項能夠成為獲獎同學的一大助力，鼓勵大家不斷向前進。

(中時 )