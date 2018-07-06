拔管之亂難以解套 陳振貴籲：政府、社會尊重大學自主

2018年07月06日 18:25 旺報 李侑珊

台大校長遴選事件迄今懸宕未果，包含台灣大學、清華大學以及政治大學共14所公立大學，6日發表全國大學自主聯盟共同宣言，實踐大學校長陳振貴也出席，並為現場唯一的私立大學代表，他稱台大沒有校長的亂局為「拔管之亂」，而台大校長缺位，教育部長也難以尋得，如此將嚴重影響台灣高教士氣與聲譽，盼政府及各界趁此釐清大學自治領域與範圍。

陳振貴表示，他在私立科技大學擔任9年校長，現職為實踐大學校長，他擔任私立大學校長邁入20年，因為關心大學自主的議題，應邀以私校校長個人身份，來支持全國大學自主聯盟的活動，並期盼將來這個聯盟範圍，也能擴及到私立大學。

陳振貴說，關於國立大學校長遴選，從台師大前校長黃光彩事件之後，2005年12月28日起，教育部對於國立大學校長遴選，由二階段改為混合一階段遴選，教育部代表並由1人增加為3人，即有在遴選委員會做適法性監督之設計，將「自治」、「監督」、「可課責性」熔於一爐，作微妙的平衡。

陳振貴認為，本次台大校長遴選案，他建議教育部宜先依照台大遴選結果，進行聘任與交接程序，之後再做爭議點適法性的處理，如此才符合大學自治之精神。此外，就大學自治而言，台大有《大學法》的保障，不像教育部所屬的國家教育研究院或體育署，僅屬於教育部的下屬機關(構)，此案在前端既未對利益迴避表異意,事後實不應再作過度干預。

陳振貴也提到，最近新加坡國立大學校長陳永財，接受《高等教育評鑑雙月刊》專訪時表示，新加坡國立大學在全球高教競爭下，仍能脫穎而出，主要關鍵是大學自主，陳永財認為，唯有自主、有彈性，精進發展的高等教育，才能提高競爭力。

陳振貴也說，大陸阿里巴巴集團執行長張勇曾說：「政府要像植物，企業要像動物」，政府的任務主要在提供良好的環境，企業就會來投資，促進經濟發展，同樣的道理，如果政府與社會，能在監督與關心大學的同時，不要忘了包容、尊重大學自主，並對高教鬆綁，尊重大學經合法程序所做的決定，台灣的大學才能在沒有無謂的限制與干預中，大步邁進，「因此我支持大學自主與學術自由！」

(旺報 )