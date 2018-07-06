頂鮮擔仔麵全台3家分店同步推出「夏日白酒海鮮節」

2018年07月06日 18:25 工商 曾麗芳

「酪梨海鮮沙拉」揭開夏日白酒節序幕。（圖／頂鮮）

「頂鮮擔仔麵」總經理蔡宏勳（左）、副總經理陳英培大力推廣「夏日白酒海鮮節」。（圖／曾麗芳）

「金湯瓜環釀燕盞」選自台東的玉米雞及新鮮蔬果，經過提煉熬製8小時而成的金黃湯底，搭配上印尼的頂級燕窩，讓食材回歸本色原味。（圖／頂鮮）

每年第3季向是餐飲業的傳統淡季，為了刺激消費、同時為8月父親節餐飲提前暖身，擅長高級活海鮮的「頂鮮擔仔麵」全台3家分店聯手、7月至8月舉辦為期2個月的「夏日白酒海鮮節」，以清涼的白酒搭配高級活海鮮，3家店分別推出專屬套餐；其中，台中店特別以「鮮活海鮮」為主軸，搭配白酒推出季節限定套餐。

頂鮮擔仔麵副總經理陳英培表示，行政主廚特別將法式工藝融入此次的菜單，從「酪梨海鮮沙拉」或「磯煮鮑魚三味品」揭開夏日白酒節序幕。餐點中的「金湯瓜環釀燕盞」挑選自台東的玉米雞及新鮮蔬果，經過提煉熬製8小時而成的金黃湯底，搭配上印尼的頂級燕窩，讓食材回歸本色原味，讓食材的鮮甜滿足味蕾；用餐過程，將搭配一款香檳與兩款白酒，讓消費者享用大餐無負擔。

頂鮮擔仔麵「夏日白酒海鮮節」，共有兩種套餐，分別是1,680元與2,480元（服務費10％另計），套餐包含3款白酒。

台中「台南擔仔麵」餐廳於2018年結合「頂鮮一零一美食美景海鮮餐廳」，正式更名為「頂鮮擔仔麵」台中店。

今年3月升任「頂鮮擔仔麵」總經理的蔡宏勳表示，自1958年華西街台南擔仔麵起家，至今已有一甲子，延續台南擔仔麵在地深耕25年、對於料理烹飪的堅持與追求桌越服務精神。由於主打高級海鮮料理，餐廳有歐式皇家頂級古典優雅的裝潢，英、法百年銀器、餐具品牌及奧地利水晶燈，嚴選極頂級活海鮮料理，講究現場即時烹調，精緻細膩的服務品質及創新研發料理的精神，成立以來不斷創造台式美食傳奇。

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