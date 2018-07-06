4男2女吸毒開趴 見警GG「秒裝醉」

基隆市有4男2女於今（6）日下午3時許在市區KTV歡唱開毒趴，遇到警方突襲臨檢後，竟不約而同「秒裝醉」，倒臥在沙發上。（張穎齊翻攝）

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基隆市有4男2女於今（6）日下午3時許在市區KTV歡唱開毒趴，遇到警方突襲臨檢後直接裝醉，隨後被警方叫醒，接受盤查。（張穎齊翻攝）
警方查獲到第三級毒品混和型毒品「梅片」，並盤問謝男是否為其所有。（張穎齊翻攝）
警方在現場查獲梅片1顆、K菸2根、殘渣袋4個及電話卡刮片1張等證物。（張穎齊翻攝）

暑假來臨，毒品案層出不窮！基隆市有4男2女於今（6）日下午3時許在市區KTV歡唱開毒趴，眾人猛抽K菸，場面超嗨，孰料卻遭到警方突擊臨檢，6人一見警方到來，竟不約而同「一秒裝醉」，全都倒臥在沙發上胡言亂語，企圖躲避警方查緝，但警方仍在現場查獲梅片、K菸、K毒殘渣袋等證物，並將6人叫醒送驗。

基隆市刑大科技隊獲報，謝男（20歲）號召友人陳男（21歲）、黃男（20歲）、李男（20歲）、黃女（24歲）、林女（26歲）一起到KTV歡聚開趴，大家並使用毒品助興，警方隨即上前突襲臨檢，沒想到6人極有默契地一起裝醉。

不過，警方仍在現場查獲第三級毒品混和型毒品「梅片」1顆、K菸2根、殘渣袋4個及電話卡刮片1張等證物，並叫6人醒來，6人還一度繼續裝醉想逃避臨檢，警方隨即將6人送辦。

經訊後，謝男坦承確實持有梅片，且是他所有，但其他一概否認，還辯稱警方查獲的K菸等證物不知道是誰的。警方仍依違反毒品危害防制條例，將謝男等6人採尿送驗，並對毒品來源擴大偵辦，向上溯源。

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(中時 )

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