濱口竜介來台「追星」 拜見偶像侯孝賢

2018年07月06日 18:23 中時 潘鈺楨

濱口竜介（左）與《大佛普拉斯》導演黃信堯吃熱炒交流創作心得。（東昊提供）

濱口竜介出席《睡著也好醒來也罷》亞洲首映。（台北電影節提供）

被譽為日本電影大師接班人的導演濱口竜介，受邀擔任本屆台北電影節國際新導演競賽評審，執導新片《睡著也好醒來也罷》也被選為影展神秘場，5日晚間在北影舉行亞洲首映，二次來台的濱口竜介雖然行程滿檔，但在此次訪台機會抽空拜見偶像侯孝賢導演，也在首映後與金馬最佳新導演、台北電影獎百萬首獎得主黃信堯餐敘，令他大讚：「不虛此行！」

濱口竜介曾經透露自己很喜歡侯孝賢與楊德昌兩位導演，終於在台北電影節開幕酒會上見到偶像侯導，在合照之於他也興奮地向候導表白：「我是看您的電影長大的！」侯導則笑答：「你拍了一部五個小時長的《Happy Hour》才厲害！」首映結束後，他也與黃信堯一同相約吃熱炒交流創作心得，英雄惜英雄彼此勉勵拍出更多更好的作品。

《睡著也好醒來也罷》為濱口竜介執導最新作品，改編自芥川獎得主柴崎友香同名小說，描述女孩面對舊愛與現任男友心中難解的矛盾衝突。雖然故事簡單，但透過濱口寫實深刻地描繪，幽微卻精準地將人性深層的情感剖析得絲絲入扣，令人認同動容。日本演技派男神東出昌大獨挑大樑分飾新歡舊愛兩角，成功展現不同個性但同樣迷人的魅力。女主角則由清純新星唐田英里佳飾演，年僅20歲的唐田首次演出電影，便成功挑戰女性在愛情裡掙扎多年的心境轉變，與顏值相當的細膩演技驚豔影壇。《睡著也好醒來也罷》也讓濱口首度入圍坎城影展主競賽，與高達、是枝裕和、賈樟柯等電影大師一同角逐金棕櫚。

因為比日本正式上映還要提早好幾個月，出席《睡著也好醒來也罷》首映的濱口竜介看見座無虛席的影廳，開心地拿出手機拍照記錄，非常感謝台灣觀眾的支持。濱口竜介在映後座談也透露電影靈魂人物的女主角人選一開始其實有點難產，電影團隊找了很久，最後才在開鏡前三個月的徵選會上確定由唐田英里佳來飾演。特別的是，沒有太多演出經驗的唐田雀屏中選的關鍵竟然是「聲音」。濱口笑說：「我透過與新人聊天讀劇本的方式，來聽聽他們的聲音是否符合角色設定。唐田的聲音有著令人信任的獨特魅力，非常適合詮釋女主角不斷改變心意但也又讓觀眾信服的個性，才決定由她來演出。」電影將於9月21日在台上映。

(中時 )