籃球》中華藍白對抗當熱身 SBL未來之星也亮相

2018年07月06日 18:22 中時電子報 黃及人

瓊斯盃中華菁英巔峰挑戰賽將於7、8日於彰化縣立體育館舉行，邀請中華(男女)藍、白隊共4隊、U18亞青培訓代表隊以及SBL未來之星隊參加，為了14日在新莊體育館開打的瓊斯盃熱身，希望用以賽代訓方式提升中華隊表現，這次比賽免費入場，歡迎球迷到場觀戰。

在中華菁英巔峰挑戰賽，中華藍由剛結束的世界盃亞洲區資格賽國手為班底，周俊三、桑茂森與顏行書組成優秀教練團，並由外籍教練帕克擔任顧問；中華白則由謝玉娟領軍，球員以UBA各校好手組成，包含近兩年大專MVP陳昱瑞、簡祐哲，且有吳永盛、林庭謙等旅美好手。

除了中華藍白對抗外，這次更邀U18亞青隊及SBL未來之星隊參賽，U18隊由黃萬隆領軍，球員包含HBL松山(林正、馬建豪)、能仁(陳范柏彥、林彥廷)、南山為班底，8月前往曼谷參加U18亞錦賽。SBL未來之星由一、二年級生組成，包含李愷諺、黃泓瀚、蘇奕晉、吳家駿等人。

賽後更加辦球迷見面會，凡購買中華隊應援T恤及球衣球迷均可入場，與球星近距離互動，包含周儀翔、劉錚、胡瓏貿、陳盈駿、戴維斯(中華藍)；簡祐哲、陳昱瑞、賴廷恩、吳永盛、林庭謙(中華白)；林育庭、王維琳、彭詩晴、黃鈴娟、黃品蓁(中華藍)；魏于淳、劉希曄、陳薇安、徐玉蓮、吳宜庭(中華白)。

(中時電子報)