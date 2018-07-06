台日交流高峰會前夕 高雄、日本山梨縣締結姊妹議會

2018年07月06日 19:09 中時 林宏聰

高市議會與日本山梨縣議會議員們合影留念。（高市議會提供）

高雄市議會承辦的第四屆台日交流高峰會7日即將登場，來自日本各地方議會共323位議員來台，6日下午，高市議長康裕成與日本山梨縣議長白壁賢一先簽訂友好交流促進備忘錄，雙方締結姊妹議會，成為高雄第5個日本姊妹議會，展現高市議會推動國民外交成果。

台日交流高峰會歷屆都在日本舉行，今年首度移師台灣，7日將在高雄展覽館登場，這次有40個日本議會、323名議員來高雄，更有12名議會議長親自領軍出席，而台灣議會參加狀況也非常踴躍，共22個議會、118名議員出席，創下高峰會參與人數新紀錄。

日本山梨縣議長白壁賢一此次率領11名議員提前抵達高雄，6日下午並與高雄市議會締結姊妹議會，日本台灣交流協會高雄事務所副所長岩倉知明、高雄市代理市長許立明也率領市府局處首長觀禮見證。

山梨縣議會是康裕成任內簽訂的第2個日本姊妹議會，她表示，希望藉由台日議會熱絡交流，拉近城市距離，讓台灣、日本感情更進一步。

白壁賢一更是展現誠意，秀出國語、台語向高雄問好，贏得全場熱烈掌聲；他說，山梨和高雄有許多共同特色，盼未來加強推動城市觀光、農業、教育等交流，共同促進城市繁榮。

許立明則與觀光局、農業局、教育局、祕書處首長一同觀禮，他說今年3月高雄市與山梨縣簽訂國際友好備忘錄，加上議會締盟，關係可以說是「親上加親」。

(中時 )