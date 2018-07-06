全國中小學聽障夏令營 330名學子齊聚花蓮

為期三天兩夜的全國中小學聽障學生夏令營，共有330名學生齊聚花蓮。（張祈翻攝）

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為期三天兩夜的全國中小學聽障學生夏令營，共有330名學生齊聚花蓮。（張祈翻攝）

為期三天兩夜的全國中小學聽障學生夏令營，共有330名學生齊聚花蓮，在花蓮縣政府的安排下，走訪遠雄海洋公園接近海豚、太魯閣國家公園欣賞壯麗奇山，透過雙眼和雙手體驗花蓮。

全國中小學聽障夏令營每年暑假舉辦，是這群聽障學生每年期待的大型戶外教學，今年由花蓮縣教育處主辦、鑄強國小承辦，來自全國20多所學校的聽障學生及老師們齊聚花蓮，除了享受旅行外，也讓各縣市人員交流，交換教育經驗。

鑄強國小校長孫月眉說，學校本身就設有聽障巡迴班，對身障學生的生活需求並不陌生，接待細節更能設想得到，也請來4名手語老師協助，安排的活動也以視覺效果為主，雨天備案就以室內場地取代穿雨衣、撐傘，避免讓學生輔具受潮。

來自高雄市左營國小的郭同學對這次太魯閣行程最有印象，他說，太魯閣的大山大水，讓他好像走進書本內，加上志工導覽詳細的解說，讓他更了解大自然的奧秘，活潑的生態解說，讓太魯閣的每一處都充滿驚喜，以後還想要再訪花蓮。

花蓮縣政府教育處長劉美珍表示，透過這次全國性的活動，讓從全國各地來的聽障學子們藉此引發獨立思考，提升生活知能體驗，以及藉由大自然的體驗讓孩子們用心的觀察去領略花蓮大山、大海的美好。

(中時 )

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