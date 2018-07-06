中市閱讀季開跑聽市長夫人說故事親子好開心

2018年07月06日 18:48 中時 張妍溱

將繪本故事《就快了》情境中，象媽媽帶著小象拉吉出門冒險的過程傳達得更生動活潑，廖婉如帶肢體動作演得精采，一群0到3歲小朋友聽得入神，不時也懂得和「婉如姐姐」來個互動。（張妍溱攝）

台中市立圖書館6日於精武圖書館舉行「Bookstart閱讀起步走」啟動儀式，現場邀請親子參加活動、首屆如今已是高中生的2位閱讀小種子「回娘家」，市長夫人廖婉如到場親自為小朋友說故事，分享自己親子共讀的經驗。

「婉如姐姐來囉！」聽到市長夫人要講故事，現場小朋友們睜大眼睛、爭相圍繞在廖婉如身邊，為將繪本故事《就快了》情境中象媽媽帶小象拉吉出門冒險的過程，傳達更生動活潑，廖婉如帶精采肢體動作演出，一群0到3歲小朋友聽得入神並和「婉如姐姐」來個互動。

廖婉如表示，她先把繪本的故事大綱寫下來，然後透過自己的聲音說故事給孩子聽，之後再讓孩子閱讀繪本內容比直接看繪本更讓孩子有更多想像空間。就讀明道中學高2學生柯瑜庭說，1歲開始與家人參加閱讀起步走活動，逐漸養成閱讀習慣，讓她在求學的過程較容易定下心閱讀，表達能力及寫作也比較好。

台中市立圖書館館長張曉玲表示，今年活動首次跨域與醫療體系合作，從醫學的角度看親子共讀與孩子成長發展間的關係，同時辦理志工訓練，帶領圖書館志工學習讓閱讀成為另類的療癒處方籤；另與榮總辦了早產兒照護及國際母乳哺育週活動，提供書籍借閱、辦理借書證及手指謠律動、說故事等閱讀推廣服務。

今年「Bookstart閱讀起步走」活動主題為「閱讀花園，花開了！」鼓勵0到5歲小朋友與爸爸媽媽共讀，7至10月將有故事分享、兒歌律動、創意闖關及父母成長講座等一系列精彩活動，邁入第15年，估計約辦了將近1500場次。

(中時 )